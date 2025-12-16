Акции НМТП привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) являются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

По данным Ассоциации морских торговых портов, за 11М25 грузооборот российских морских портов снизился на 0,9% и составил 808,7 млн тонн.

Они показывают, что общее снижение грузооборота морских портов России замедлилось (минус 0,9% против минус 2,3% за девять месяцев), однако отрицательная динамика сохраняется в большинстве бассейнов. Это продолжает указывать на сложности в логистике и внешней торговле, отмечают эксперты.

Исходя из обновленных данных, аналитики сервиса отмечают, что ключевые портовые активы НМТП показывают устойчивую динамику. Грузооборот порта Новороссийск вырос на 1,3% (до 153,9 млн тонн), а грузооборот порта Приморск увеличился на 2,8% (до 57,7 млн тонн). Таким образом, операционные показатели этих активов остаются стабильными.

По оценке экспертов, размер дивидендов эмитента за 2025 год может составить 1 рубль на акцию (текущая дивидендная доходность - более 11%).

Учитывая прогнозные финансовые показатели компании и дивидендную доходность, а также ожидаемое снижение ключевой ставки ЦБ РФ, аналитики "Газпромбанк Инвестиций" считают, что акции НМТП являются привлекательными для долгосрочных инвесторов.

