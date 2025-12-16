Рынок акций РФ пока балансирует между предпосылками для роста и неопределенностью - "Цифра брокер"

Рынок акций РФ пока балансирует между внутренними предпосылками для роста и внешней неопределенностью, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Российские фондовые индикаторы в понедельники показал скромный рост, сдержанно реагируя на смешанные геополитические сигналы и корпоративные новости, констатируют эксперты.

Они отмечают, что в целом рынок акций балансирует между внутренними предпосылками для роста и внешней неопределенностью, внимательно отслеживая дальнейшее развитие геополитических событий.

Также эксперты обращают внимание, что, по сообщению Московской биржи, акции ДОМ.РФ войдут в базу расчета индекса акций компаний с государственным участием с 5 января 2026 года, а акции "ЭсЭфАй" будут исключены из индекса Мосбиржи создания стоимости с 17 декабря текущего года.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.