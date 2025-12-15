Рубль в понедельник подешевел в паре с юанем на данных ЦБ о снижении профицита торгового баланса

Москва. 15 декабря. Китайский юань сумел отыграть потери середины дня и завершить торги понедельника умеренным повышением. Рубль, напротив, опустился на Московской бирже по итогам сессии на фоне усилившей снижение нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,282 руб., что на 4,25 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 16 декабря на 28,01 копейки, до 79,4495 руб./$1, и уменьшил курс евро на 33,52 копейки, до 93,2274 руб./EUR1.

"По итогам недели рубль ослаб по отношению к основным валютам, вернувшись к уровням периода октября-ноября в 79,3 за доллар и 11,2 за китайский юань. Несмотря на значительное увеличение продаж иностранной валюты в декабре со стороны Банка России, их поддерживающий эффект был в значительной степени нивелирован снижением притока экспортной выручки. Ключевым фактором выступило расширение дисконта на российскую нефть вследствие введенных в октябре санкций США, что привело к ухудшению валютных поступлений и смещению баланса на валютном рынке в сторону спроса", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке кредитный аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Негативное влияние на рубль во второй половине торгов могли оказать данные Банка России о снижении профицита торгового баланса.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-октябре 2025 года составило $37,1 млрд, что на 30% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда оно равнялось $52,7 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

По сравнению с октябрем 2024 года ($3,6 млрд) профицит счета текущих операций в октябре текущего года вырос на 19% (до $4,3 млрд).

Профицит торгового баланса РФ в январе-октябре 2025 года уменьшился на 7% - до $101,5 млрд по сравнению со $109,6 млрд за аналогичный период 2024 года.

Профицит торгового баланса в октябре снизился на 19%, до $11,1 млрд, относительно показателя сентября ($13,7 млрд). Показатель октября текущего года по сравнению с октябрем 2024 года ($9,1 млрд) больше на 22%.

Участники рынка в понедельник почти не реагировали на новые санкционные риски. Трейдеры постепенно переходят к ожиданию заседания Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. По итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Заседание состоится в пятницу, 19 декабря.

Вероятно снижение ставки ЦБ РФ до 16% на декабрьском заседании, полагает глава аналитического департамента компании "Цифра брокер" Наталия Пырьева.

"Мы ожидаем снижения ставки на 50 б.п., до 16%, на фоне благоприятной траектории инфляции, которая складывается потенциально даже лучше прогноза Банка России - накопленная с начала года инфляция составляет 5,31% при прогнозе 6,5-7% на конец года, - пишет эксперт в комментарии. - На сегодняшний день вполне реалистично движение вблизи 6-6,5%. Тем не менее регулятор продолжает акцентировать внимание на множестве разовых и временных факторов, поэтому излишне радоваться складывающейся траектории по инфляции не стоит, а сохранять жесткость стоит, особенно в свете предстоящего роста НДС".

Вместе с тем аналитик указывает, что формируются признаки нормализации ситуации на рынке труда, остается благоприятной обстановка в сегменте кредитования.

Еврокомиссия намерена внести законопроект о запрете для стран ЕС покупать российскую нефть, сообщил член Европейской комиссии, ответственный за энергетику, Данс Йергенсен.

"В начале следующего года мы внесем законодательную инициативу о запрете импорта оставшихся объемов (российский - ИФ) нефти", - сказал он в понедельник журналистам. По словам Йергенсена, "это очень важно, даже несмотря на то, что сейчас мы импортируем (из РФ - ИФ) больше газа, чем нефти".

"Мы хотим полностью отказаться от импорта российских энергоресурсов, и это произойдет в начале следующего года", - сказал он, добавив, что в понедельник на встрече министров по энергетике стран ЕС будет обсуждаться вопрос и об отказе от поставок российского газа.

"Мы обсудим, как лучше всего реализовать крайне важное соглашение, которое было недавно достигнуто, что означает, что мы теперь, наконец, запретим импорт российского газа", - сказал Йергенсен.

По его словам, "это очень четкий сигнал России".

Власти ЕС в понедельник намерены добавить в санкционные списки по России еще 40 судов, заявила глава дипломатии Евросоюза Каллас.

"Сегодня мы примем решение в отношении судов из "теневого флота". Речь идет о 40 судах, а также о лицах, способствующих обходу санкций ", - сказала Каллас перед заседанием Совета ЕС на уровне глав МИД.

Она добавила, что министры будут обсуждать финансирование Киева. Глава евродипломатии заверила, что лучшим способом решить подобные проблемы является "репарационный кредит", который планируется выдать за счет блокированных средств РФ.

Бельгия, где хранится основная часть блокированных активов РФ, активно обсуждает с партнерами проект "репарационного кредита" Киеву, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

"По словам одного из дипломатов и чиновника ЕС, Бельгия ведет конструктивный обмен мнениями по предложенным мерам, активно вносит предложения и изменения в документ, который должны рассмотреть постпреды стран ЕС в понедельник", - информирует издание.

Цены на нефть усилили темпы снижения вечером во вторник.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск опускается на 0,97%, до $60,53 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,11%, до $56,8 за баррель.

За минувшую неделю обе марки потеряли более 4%.

Инвесторы продолжают следить за геополитическими новостями, оценивая перспективы изменения баланса спроса и предложения на рынке.

Ставки межбанковского кредитного рынка уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 12 декабря упала на 8 базисных пунктов - до 15,91% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один, три и шесть месяцев в понедельник опустились на 2 базисных пункта - до 16,36%, 16,81% и 18,33% годовых соответственно.

