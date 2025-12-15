Цена акций "Полюса" готова к обновлению исторических максимумов - "Велес Капитал"

Котировки акций ПАО "Полюс" готовы к обновлению исторических максимумов с перспективой развития восходящего движения при соответствующих фундаментальных факторах, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Бумаги эмитента до 22 декабря 2025 года торгуются с дивидендами за третий квартал в размере 36 руб. с текущей доходностью 1,6%. "Мы ожидаем, что финальный дивиденд за 4К25 составит 45-50 руб. на акцию благодаря более высоким ценам реализации золота, а переход к квартальным выплатам позитивен для миноритариев", - отмечает эксперт.

Также она напоминает, что "Полюс" в октябре сообщил о скачке чистой прибыли за 9М25 по РСБУ почти в 35 раз, до 127,9 млрд руб.

"С технической точки зрения акции компании в конце сентября, после обновления исторического максимума в 2439 руб., перешли к нисходящей коррекции, в ходе которой на некоторое время опускались ниже 2000 руб. В конце октября, однако, бумаги вернулись к повышению, которое продолжают при позитивных краткосрочных и среднесрочных сигналах. Так, гистограммы и линии MACDдневного и недельного графиков растут, а недельного готовы дать сигналы на среднесрочную покупку, - пишет Кожухова в обзоре. - Котировки также стабилизировались выше отметки 2710 руб. (средние полосы Боллинджера дневного и недельного графиков), что позволяет ожидать возвращения к годовому и историческому пику в 2439 руб. с перспективой развития восходящего движения при соответствующих фундаментальных факторах".

Аналитик "Велес Капитал" при этом отмечает, что падение цены ниже 2710 руб., напротив, предупредит о рисках нисходящей коррекции (в том числе для снятия краткосрочной перекупленности с важными поддержками у 2065 руб. и 1950 руб.).

"Наша фундаментальная рекомендация для бумаг "Полюса" - "держать" с целевой ценой 2172 руб., но мы полагаем, что, если цены на золото в 2026 году продолжат расти, а рубль ослабнет, акции эмитента также будут стоить дороже", - заключает эксперт инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.