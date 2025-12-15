ПСБ умеренно негативно оценивает акции Соллерса

Банк ПСБ с умеренным негативом оценивает перспективы котировок акций "Соллерса", сообщается в комментарии аналитика Лауры Кузнецовой.

Менеджмент эмитента ожидает, что по итогам всего 2025 года продажи автомобилей снизятся примерно на 20% (в середине года компания решила сократить производственную программу на фоне низкого спроса, напоминает эксперт).

Также Кузнецова отмечает, что на 2026 год "Соллерс" закладывает рост рынка новых автомобилей (включая LCV) примерно на 10% и рассчитывает расти быстрее рынка за счет расширения линейки и локализации.

"Снижение продаж с учетом конъюнктуры рынка в целом было ожидаемо. Слабый потребительский спрос на фоне высокой ключевой ставки и осторожность дилеров/клиентов продолжают давить на реализацию автомобилей. Опасаемся, что восстановление рынка будет небыстрым, поэтому смотрим на "Соллерс" и его акции умеренно негативно", - пишет аналитик ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.