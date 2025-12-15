ЦБ РФ, скорее всего, понизит ставку до 15,5% в декабре 2025г - "Эйлер"

Банк России, скорее всего, понизит ключевую ставку до 15,5% годовых по итогам заседания 19 декабря 2025 года, считают в аналитической компании "Эйлер".

"ЦБ в пятницу объявит решение по ключевой ставке. С одной стороны, инфляция заметно отклоняется вниз от его прогноза (вероятность ее ухода ниже 6% по итогам года высока), кредитные риски нарастают, а ценовые индикаторы денежно-кредитных условий с октября автономно ужесточились, - пишут эксперты в комментарии. - С другой стороны, сохраняются требующие аккуратности ограничения со стороны высоких инфляционных ожиданий и кредитной активности. Наш базовый сценарий - снижение ключевой ставки в декабре на 100 базисных пунктов - до 15,5% годовых".

