Выплата дивидендов по акциям Соллерса за 2025г маловероятна - инвестбанк "Синара"

Выплата дивидендов по акциям "Соллерса" за текущий год маловероятна ввиду прогнозируемой околонулевой чистой прибыли, говорится в материале аналитика инвестиционного банка "Синара" Александра Гайды.

"Заявленные генеральным директором эмитента Николаем Соболевым (в интервью журналистам) ориентиры по снижению продаж сопоставимы с нашими прогнозами. При этом мы ожидаем падения выручки на 22%. Оценка капитальных затрат также в целом соответствует нашему прогнозу (на уровне около 15 млрд руб.)", - пишет эксперт. -

Он также отмечает, что у "Соллерса" есть доступ к льготному финансированию Фонда развития промышленности под 13-2% годовых. По состоянию на конец 1П25 такие займы формировали около 70% совокупного долга, что позволяет ожидать минимальные процентные расходы даже при потенциальном росте долговой нагрузки на фоне активной реализации инвестиционной программы.

"Мы не ожидаем выплаты дивидендов за 2025 год ввиду прогнозируемой околонулевой чистой прибыли", - указывает Гайда.

