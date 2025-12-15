"Финам" понизил рейтинг акций Lam Research до "продавать"

"Финам" понизил рейтинг акций Lam Research с "держать" до "продавать", сохранив целевую цену на уровне $135,2 за штуку, что предполагает потенциал падения 20% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Акции Lam Research выросли на 21% с конца ноября на фоне новостей об открытии новой производственной площадки в штате Орегон, - пишет аналитик Максим Абрамов. - При этом данное событие не оказывает существенного влияния на фундаментальные показатели компании в среднесрочной перспективе, они остались без изменений. Мы не видим оснований для пересмотра целевой цены и считаем недавний рост котировок неоправданным, что указывает на переоцененность бумаг и повышенный риск коррекции".

Lam Research - американская компания, занимающаяся производством оборудования для изготовления полупроводниковых чипов. Помимо непосредственного производства оборудования, Lam предоставляет услуги по его обслуживанию.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.