Вероятно снижение ставки ЦБ РФ до 16% на декабрьском заседании - "Цифра брокер"

Вероятно снижение ставки ЦБ РФ до 16% на декабрьском заседании, полагает глава аналитического департамента "Цифра брокер" Наталия Пырьева.

"Мы ожидаем снижения ставки на 50 б.п., до 16% на фоне благоприятной траектории инфляции, которая складывается потенциально даже лучше прогноза Банка России - накопленная с начала года инфляция составляет 5,31% при прогнозе 6,5-7% на конец года, - пишет эксперт в комментарии. - На сегодняшний день вполне реалистично движение вблизи 6-6,5%. Тем не менее регулятор продолжает акцентировать внимание на множестве разовых и временных факторов, поэтому излишне радоваться складывающейся траектории по инфляции не стоит, а сохранять жесткость стоит, особенно в свете предстоящего роста НДС".

Вместе с тем аналитик указывает, что формируются признаки нормализации ситуации на рынке труда, остается благоприятной обстановка в сегменте кредитования.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.