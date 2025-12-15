.
Мнения аналитиков
Мнения аналитиков

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Citigroup
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в ноябре составила 0,42%
Рост потребительских цен в ноябре составил 0,42% после повышения на 0,5% в октябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 6,64% с 7,71% месяцем ранее. Рост цен в ноябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,52%
 
Инфляция в России по итогам года составит 5,7% - минимум за пять лет - Сбербанк
По предварительным оценкам экспертов Центра макроэкономических исследований Сбербанка, рост потребительских цен за год составит 5,7% против 9,5% в 2024-м. Показатель за 2025 год станет минимальным за последние пять лет, что говорит о выходе...
 
Особый режим эксплуатации зарубежных самолетов просят продлить
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в Минфин и Минтранс с просьбой продлить действие постановления правительства РФ № 412, которое регламентирует эксплуатацию российскими авиакомпаниями иностранных самолетов, находящихся...
 
Минфин не поддержал льготы для операторов торговых центров
Минфин вопреки просьбе отраслевой ассоциации решил не включать управление торговых центров в перечень отраслей, которые могут рассчитывать на льготу по отчислению страховых взносов. "Коммерсант" ознакомился с письмом замдиректора департамента по...
 
15 декабря 2025 года 13:05

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Citigroup

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Citigroup Inc. с целевой ценой $114,5 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 2,5%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций инвесткомпании Игоря Додонова.

"Citigroup весьма уверенно смотрится в финансовом плане в этом году, - пишет эксперт в комментарии. - При этом мы ожидаем, что благодаря сильному бренду, хорошим позициям в ряде сегментов, прочной капитальной позиции банк уверенно пройдет через текущий непростой период и продолжит демонстрировать неплохие финпоказатели. А принятые им меры по оптимизации бизнес-модели позволят еще улучшить эффективность в долгосрочной перспективе. В то же время стоимость акций Citigroup с начала текущего года подскочила более чем в полтора раза, и мы считаем, что данные бумаги сейчас близки к справедливой оценке. В связи с этим наш взгляд на них нейтральный".

Citigroup - один из крупнейших в мире финансовых конгломератов. Банк оказывает полный спектр финансовых услуг.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
15 декабря 2025 года 19:40
Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста в район 2750п по индексу МосБиржи в ожидании новостей
Москва. 15 декабря. Российский рынок акций в понедельник умеренно подрос по индексам при смешанной динамике blue chips в ожидании новостей на тему урегулирования конфликта вокруг Украины, а также о судьбе замороженных в ЕС активов России. Индекс МосБиржи поднялся в район 2750 пунктов, но превысить рубеж не смог из-за укрепления рубля.    читать дальше
.
15 декабря 2025 года 19:16
Рубль в понедельник подешевел в паре с юанем на данных ЦБ о снижении профицита торгового баланса
Москва. 15 декабря. Китайский юань сумел отыграть потери середины дня и завершить торги понедельника умеренным повышением. Рубль, напротив, опустился на Московской бирже по итогам сессии на фоне усилившей снижение нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,282 руб., что на 4,25 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
15 декабря 2025 года 19:01
Вероятный диапазон для рубля на текущей неделе - 78-82 руб./$1 и 11-11,6 руб./юань - УК "Первая"
78-82 руб./$1 и 11-11,6 руб./юань, говорится в комментарии старшего аналитика УК "Первая" Натальи Ващелюкк. "В ближайшее время на валютный рынок, вероятно, продолжат оказывать влияние такие устойчивые факторы, как геополитика, уровень процентных ставок, предложение валюты экспортерами, - полагает...    читать дальше
.
15 декабря 2025 года 18:32
Ожидается снижение ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в пятницу - "Т-Инвестиции"
Аналитики "Т-Инвестиций" ожидают снижения ставки ЦБ РФ на 50 б.п. до 16% на заседании 19 декабря, говорится в комментарии. Дальнейшее смягчение у экспертов не вызывает вопросов, но его тактика будет определяться балансом взглядов Банка России на рецессионные, кредитные и инфляционные риски. По...    читать дальше
.
15 декабря 2025 года 18:00
Потенциальный доход облигаций АПРИ может достичь 35% за год - "БКС МИ"
Потенциальный доход выпуска облигаций ПАО "АПРИ" серии 002Р-11 может достичь 35% за год, говорится в инвестидее аналитиков "БКС Мир инвестиций". Крупный девелопер в Челябинской области "АПРИ" в августе разместил рублевый выпуск серии 002Р-11 с фиксированным ежемесячным купоном 25%. Выпуск...    читать дальше
.
15 декабря 2025 года 17:31
Акции Аэрофлота в настоящее время переоценены - "БКС МИ"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку "Аэрофлота", бумаги компании в настоящее время переоценены, говорится в материале аналитика Дмитрия Булгакова. "Эмитент опубликовал достаточно хорошие операционные результаты за ноябрь. Динамика пассажирооборота позитивная, но...    читать дальше
.
15 декабря 2025 года 17:09
Цена акций "Полюса" готова к обновлению исторических максимумов - "Велес Капитал"
Котировки акций ПАО "Полюс" готовы к обновлению исторических максимумов с перспективой развития восходящего движения при соответствующих фундаментальных факторах, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. Бумаги эмитента до 22 декабря 2025 года торгуются с...    читать дальше
.
15 декабря 2025 года 16:33
ПСБ умеренно негативно оценивает акции Соллерса
Банк ПСБ с умеренным негативом оценивает перспективы котировок акций "Соллерса", сообщается в комментарии аналитика Лауры Кузнецовой. Менеджмент эмитента ожидает, что по итогам всего 2025 года продажи автомобилей снизятся примерно на 20% (в середине года компания решила сократить производственную...    читать дальше
.
15 декабря 2025 года 15:40
Акции ТМК, Самолета и Транснефти будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс
Акции "Трубной металлургической компании" (ТМК), ГК "Самолет" и привилегированные бумаги "Транснефти" будут интересны на текущей неделе, говорится в материале аналитика Василия Буянова на портале БКС Экспресс. "Префы" "Транснефти" двигаются в краткосрочном восходящем тренде, который начался после...    читать дальше
.
15 декабря 2025 года 15:30
Рубль днем перешел к коррекционному повышению, несмотря на снижение нефти и новые санкционные риски
Москва. 15 декабря. Китайский юань развернулся вниз и умеренно снижается на Московской бирже днем в понедельник; рубль перешел к повышению и подрастает в рамках коррекции после падения более чем на 4% по итогам предыдущей недели. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,2105 руб., что на 2,9 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
15 декабря 2025 года 15:07
ЦБ РФ, скорее всего, понизит ставку до 15,5% в декабре 2025г - "Эйлер"
Банк России, скорее всего, понизит ключевую ставку до 15,5% годовых по итогам заседания 19 декабря 2025 года, считают в аналитической компании "Эйлер". "ЦБ в пятницу объявит решение по ключевой ставке. С одной стороны, инфляция заметно отклоняется вниз от его прогноза (вероятность ее ухода ниже 6%...    читать дальше
.
15 декабря 2025 года 14:34
Выплата дивидендов по акциям Соллерса за 2025г маловероятна - инвестбанк "Синара"
Выплата дивидендов по акциям "Соллерса" за текущий год маловероятна ввиду прогнозируемой околонулевой чистой прибыли, говорится в материале аналитика инвестиционного банка "Синара" Александра Гайды. "Заявленные генеральным директором эмитента Николаем Соболевым (в интервью журналистам) ориентиры...    читать дальше
.
15 декабря 2025 года 13:55
"Финам" понизил рейтинг акций Lam Research до "продавать"
"Финам" понизил рейтинг акций Lam Research с "держать" до "продавать", сохранив целевую цену на уровне $135,2 за штуку, что предполагает потенциал падения 20% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Акции Lam Research выросли на 21% с конца ноября на фоне новостей...    читать дальше
.
15 декабря 2025 года 13:30
Вероятно снижение ставки ЦБ РФ до 16% на декабрьском заседании - "Цифра брокер"
Вероятно снижение ставки ЦБ РФ до 16% на декабрьском заседании, полагает глава аналитического департамента "Цифра брокер" Наталия Пырьева. "Мы ожидаем снижения ставки на 50 б.п., до 16% на фоне благоприятной траектории инфляции, которая складывается потенциально даже лучше прогноза Банка России -...    читать дальше
.
15 декабря 2025 года 12:41
ЦБ РФ, скорее всего, понизит ставку до 16% на заседании 19 декабря - банк "Русский Стандарт"
ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку до 16% на заседании 19 декабря, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. "Наиболее вероятным решением выглядит снижение ключевой ставки (КС) на 50 б.п. до 16,00%, - отмечает эксперт в...    читать дальше
.
