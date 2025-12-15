"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Citigroup Inc. с целевой ценой $114,5 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 2,5%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций инвесткомпании Игоря Додонова.

"Citigroup весьма уверенно смотрится в финансовом плане в этом году, - пишет эксперт в комментарии. - При этом мы ожидаем, что благодаря сильному бренду, хорошим позициям в ряде сегментов, прочной капитальной позиции банк уверенно пройдет через текущий непростой период и продолжит демонстрировать неплохие финпоказатели. А принятые им меры по оптимизации бизнес-модели позволят еще улучшить эффективность в долгосрочной перспективе. В то же время стоимость акций Citigroup с начала текущего года подскочила более чем в полтора раза, и мы считаем, что данные бумаги сейчас близки к справедливой оценке. В связи с этим наш взгляд на них нейтральный".

Citigroup - один из крупнейших в мире финансовых конгломератов. Банк оказывает полный спектр финансовых услуг.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.