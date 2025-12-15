ЦБ РФ, скорее всего, понизит ставку до 16% на заседании 19 декабря - банк "Русский Стандарт"

ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку до 16% на заседании 19 декабря, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Наиболее вероятным решением выглядит снижение ключевой ставки (КС) на 50 б.п. до 16,00%, - отмечает эксперт в комментарии. - С одной стороны, снижение цен на нефть и, как следствие, рост цен через ожидаемое ослабление национальной валюты, а с другой стороны, снижение инвестиционной активности предприятий и купирование денежной массы через поощрение сберегательной модели поведения населения через высокие ставки, действуют на инфляцию разнонаправленно. Поэтому незначительное снижение ставки на полпроцента выглядит компромиссным решением для ЦБ и, в целом, заложено в ожидания рынка".

По мнению Тимошенко, на курс рубля решение по ставке в декабре не окажет влияния, поскольку КС остается на высоком уровне, что выступает фактором поддержки национальной валюты. Главным фактором, определяющим курс рубля, остается экспортно-импортный баланс: экспортные поступления от российской нефти в силу санкционных издержек показывают снижение, что, на взгляд аналитика, не может не отразиться на курсе рубля в первом квартале 2026.

"Сейчас сложно делать прогноз по решению по ставке в феврале 2026 года ввиду многих неизвестных. При прочих равных, наиболее вероятным сценарием выглядит снижение ставки не более чем на 0,5-1,0 процентных пункта, - прогнозирует стратег банка. - В текущей ситуации, очевидно, ЦБ будет действовать крайне осторожно в плане решений по ставке, предпочитая скорее подход тонкой ее настройки, чем резкие движения в своих решениях".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.