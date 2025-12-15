"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку долгосрочных перспектив акций "ФосАгро" и подтверждают прогнозную цену на уровне 8000 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика брокера Ахмеда Алиева.

"Полагаем, что предложение китайских властей о продлении запрета экспорта до августа может быть связано с высокими сырьевыми издержками на производство удобрений, в особенности с ралли в сере, котировки которой приближаются к многолетним максимумам, - пишет эксперт. - Приостановка экспорта из Китая вплоть до августа может отнять около 5-8% от мировой торговли фосфорными удобрениями типа DAP и MAP, что, по нашему мнению, должно позитивно повлиять на цены".

В этом году Китай приостанавливал экспорт до мая включительно, напоминает Алиев, на фоне чего мировые котировки удобрений выросли на 30% с начала года к концу лета".

Аналитик продолжает смотреть позитивно на долгосрочные перспективы акций "ФосАгро", ожидая сохранения высоких цен на фосфаты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.