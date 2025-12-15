Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 79-82 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 79-82 руб./$1, по паре рубль/евро - 93-96 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"В фокусе на текущей неделе - решение по ключевой ставке от российского регулятора, - пишет эксперт. - Наиболее вероятным выглядит ее снижение ключевой ставки на 50 бп до 16,00%. Между тем на курс рубля решение не окажет влияния, поскольку ставка остается на высоком уровне, что выступает фактором поддержки национальной валюты. Фактором роста для мировых нефтяных цен может стать эскалация ситуации вокруг экспорта венесуэльской нефти".

При этом доллар показал ослабление на фоне решения Федрезерва США аккуратно снизить ставку Fed Funds Rate, которая в итоге достигла трехлетнего минимума, отмечает Тимошенко. Геополитика, а также экспортно-импортный баланс, по-прежнему остаются в числе основных факторов, влияющих на расстановку сил в валютных парах, подчеркивает аналитик.

