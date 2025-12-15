Ключевая ставка ЦБ РФ может быть снижена до 12% к концу 2026г - аналитики Сбербанка

Временный скачок цен из-за повышения НДС в начале следующего года не сможет развернуть дезинфляционный тренд и позволит к концу 2026 года снизить ключевую ставку до 12%, полагают аналитики Центра макроэкономических исследований Сбербанка.

Как отмечают эксперты, в 2025 году инфляция в России будет намного ниже, чем год назад: по предварительным оценкам, рост потребительских цен за год составит 5,7% против 9,5% в 2024 году. "Этот показатель станет минимальным за последние пять лет, что говорит о выходе экономики из полосы структурных потрясений", - говорится в их комментарии.

Постковидный и структурный шок вызвали быстрый рост цен в последние годы: средний темп инфляции за 2021-2025 гг. превысил 8,7% против 3,6% в 2017-2020 гг. За пять лет цены выросли в полтора раза.

"Наиболее острый период, когда инфляция достигала двузначных значений, пройден, и сегодня она демонстрирует устойчивое возвращение к целевым параметрам", - пишут аналитики.

Недельные темпы прироста индекса потребительских цен за год упали в 5 раз, а базовая инфляция, очищенная от туристических услуг и сезонности, вплотную приблизилась к целевым 4%. "Этот результат - закономерный итог адаптации экономики к новым условиям после серии последовательных шоков", - считают эксперты.

По их мнению, в ближайшие недели темпы роста индекса потребительских цен временно ускорятся в силу сезонного фактора, эффекта от повышения НДС и технических аспектов пересмотра весов в корзине Росстата. Однако уже ко второму кварталу 2026 года месячные темпы инфляции должны вернуться к целевым ориентирам.

Устойчивое замедление роста цен создает необходимые условия для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, что "критически важно для поддержки инвестиционной активности", подчеркивают аналитики. Текущая макроэкономическая конфигурация позволяет прогнозировать снижение ключевой ставки Банка России до 15,5% к концу текущего года и 12% к декабрю 2026 года, пишут они.

"Это закрепит успех совместных усилий регулятора и правительства в сложный период трансформации экономики, создав основу для восстановления долгосрочного потенциала роста", - отметил старший управляющий директор, руководитель Центра макроэкономических исследований Сбербанка Александр Исаков.

