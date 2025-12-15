.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Индексу Мосбиржи нужны очень весомые поводы для ухода выше 2800п - "Алор Брокер"
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в ноябре составила 0,42%
Рост потребительских цен в ноябре составил 0,42% после повышения на 0,5% в октябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 6,64% с 7,71% месяцем ранее. Рост цен в ноябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,52%
 
Инфляция в России по итогам года составит 5,7% - минимум за пять лет - Сбербанк
По предварительным оценкам экспертов Центра макроэкономических исследований Сбербанка, рост потребительских цен за год составит 5,7% против 9,5% в 2024-м. Показатель за 2025 год станет минимальным за последние пять лет, что говорит о выходе...
 
Особый режим эксплуатации зарубежных самолетов просят продлить
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в Минфин и Минтранс с просьбой продлить действие постановления правительства РФ № 412, которое регламентирует эксплуатацию российскими авиакомпаниями иностранных самолетов, находящихся...
 
Минфин не поддержал льготы для операторов торговых центров
Минфин вопреки просьбе отраслевой ассоциации решил не включать управление торговых центров в перечень отраслей, которые могут рассчитывать на льготу по отчислению страховых взносов. "Коммерсант" ознакомился с письмом замдиректора департамента по...
 
15 декабря 2025 года 10:29

Индексу Мосбиржи нужны очень весомые поводы для ухода выше 2800п - "Алор Брокер"

Российскому фондовому рынку нужны очень весомые поводы для пробоя вверх уровня в 2800 пунктов по индексу Мосбиржи, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Игоря Соколова.

"Вторая неделя зимы закрылась для инвесторов вроде бы неплохо. В начале недели индекс Мосбиржи протестировал поддержку 2700 пунктов, но довольно быстро отскочил от нее, тем самым улучшив техническую картину. Учитывая также, что выход из не очень внятного "сходящегося треугольника" подтвердился вверх, техника зовет к усилению "лонгов". Вот только верить ей не хочется", - пишет эксперт.

"Индекс Мосбиржи за неделю прибавил около процента, но большая часть этого позитива была "съедена" падением в ходе вечерних торгов в пятницу на новостях о намерении Европы бессрочно заморозить российские активы, - указывает Соколов. - На торгах в субботу рынок "гэпом" восстановил часть потерь вечера пятницы (гэп на открытии был +0,4%), но отскок не стал развиваться. Для продолжения подъема нужны новые позитивные драйверы, которых пока не прослеживается. Еще раз предупреждаем оптимистов, что, на наш взгляд, процесс мирного урегулирования будет сложным и не быстрым. Это сулит продолжение волатильности рынка акций".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
15 декабря 2025 года 19:40
Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста в район 2750п по индексу МосБиржи в ожидании новостей
Москва. 15 декабря. Российский рынок акций в понедельник умеренно подрос по индексам при смешанной динамике blue chips в ожидании новостей на тему урегулирования конфликта вокруг Украины, а также о судьбе замороженных в ЕС активов России. Индекс МосБиржи поднялся в район 2750 пунктов, но превысить рубеж не смог из-за укрепления рубля.    читать дальше
.
15 декабря 2025 года 19:16
Рубль в понедельник подешевел в паре с юанем на данных ЦБ о снижении профицита торгового баланса
Москва. 15 декабря. Китайский юань сумел отыграть потери середины дня и завершить торги понедельника умеренным повышением. Рубль, напротив, опустился на Московской бирже по итогам сессии на фоне усилившей снижение нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,282 руб., что на 4,25 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
15 декабря 2025 года 19:01
Вероятный диапазон для рубля на текущей неделе - 78-82 руб./$1 и 11-11,6 руб./юань - УК "Первая"
78-82 руб./$1 и 11-11,6 руб./юань, говорится в комментарии старшего аналитика УК "Первая" Натальи Ващелюкк. "В ближайшее время на валютный рынок, вероятно, продолжат оказывать влияние такие устойчивые факторы, как геополитика, уровень процентных ставок, предложение валюты экспортерами, - полагает...    читать дальше
.
15 декабря 2025 года 18:32
Ожидается снижение ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в пятницу - "Т-Инвестиции"
Аналитики "Т-Инвестиций" ожидают снижения ставки ЦБ РФ на 50 б.п. до 16% на заседании 19 декабря, говорится в комментарии. Дальнейшее смягчение у экспертов не вызывает вопросов, но его тактика будет определяться балансом взглядов Банка России на рецессионные, кредитные и инфляционные риски. По...    читать дальше
.
15 декабря 2025 года 18:00
Потенциальный доход облигаций АПРИ может достичь 35% за год - "БКС МИ"
Потенциальный доход выпуска облигаций ПАО "АПРИ" серии 002Р-11 может достичь 35% за год, говорится в инвестидее аналитиков "БКС Мир инвестиций". Крупный девелопер в Челябинской области "АПРИ" в августе разместил рублевый выпуск серии 002Р-11 с фиксированным ежемесячным купоном 25%. Выпуск...    читать дальше
.
15 декабря 2025 года 17:31
Акции Аэрофлота в настоящее время переоценены - "БКС МИ"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку "Аэрофлота", бумаги компании в настоящее время переоценены, говорится в материале аналитика Дмитрия Булгакова. "Эмитент опубликовал достаточно хорошие операционные результаты за ноябрь. Динамика пассажирооборота позитивная, но...    читать дальше
.
15 декабря 2025 года 17:09
Цена акций "Полюса" готова к обновлению исторических максимумов - "Велес Капитал"
Котировки акций ПАО "Полюс" готовы к обновлению исторических максимумов с перспективой развития восходящего движения при соответствующих фундаментальных факторах, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. Бумаги эмитента до 22 декабря 2025 года торгуются с...    читать дальше
.
15 декабря 2025 года 16:33
ПСБ умеренно негативно оценивает акции Соллерса
Банк ПСБ с умеренным негативом оценивает перспективы котировок акций "Соллерса", сообщается в комментарии аналитика Лауры Кузнецовой. Менеджмент эмитента ожидает, что по итогам всего 2025 года продажи автомобилей снизятся примерно на 20% (в середине года компания решила сократить производственную...    читать дальше
.
15 декабря 2025 года 15:40
Акции ТМК, Самолета и Транснефти будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс
Акции "Трубной металлургической компании" (ТМК), ГК "Самолет" и привилегированные бумаги "Транснефти" будут интересны на текущей неделе, говорится в материале аналитика Василия Буянова на портале БКС Экспресс. "Префы" "Транснефти" двигаются в краткосрочном восходящем тренде, который начался после...    читать дальше
.
15 декабря 2025 года 15:30
Рубль днем перешел к коррекционному повышению, несмотря на снижение нефти и новые санкционные риски
Москва. 15 декабря. Китайский юань развернулся вниз и умеренно снижается на Московской бирже днем в понедельник; рубль перешел к повышению и подрастает в рамках коррекции после падения более чем на 4% по итогам предыдущей недели. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,2105 руб., что на 2,9 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
15 декабря 2025 года 15:07
ЦБ РФ, скорее всего, понизит ставку до 15,5% в декабре 2025г - "Эйлер"
Банк России, скорее всего, понизит ключевую ставку до 15,5% годовых по итогам заседания 19 декабря 2025 года, считают в аналитической компании "Эйлер". "ЦБ в пятницу объявит решение по ключевой ставке. С одной стороны, инфляция заметно отклоняется вниз от его прогноза (вероятность ее ухода ниже 6%...    читать дальше
.
15 декабря 2025 года 14:34
Выплата дивидендов по акциям Соллерса за 2025г маловероятна - инвестбанк "Синара"
Выплата дивидендов по акциям "Соллерса" за текущий год маловероятна ввиду прогнозируемой околонулевой чистой прибыли, говорится в материале аналитика инвестиционного банка "Синара" Александра Гайды. "Заявленные генеральным директором эмитента Николаем Соболевым (в интервью журналистам) ориентиры...    читать дальше
.
15 декабря 2025 года 13:55
"Финам" понизил рейтинг акций Lam Research до "продавать"
"Финам" понизил рейтинг акций Lam Research с "держать" до "продавать", сохранив целевую цену на уровне $135,2 за штуку, что предполагает потенциал падения 20% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Акции Lam Research выросли на 21% с конца ноября на фоне новостей...    читать дальше
.
15 декабря 2025 года 13:30
Вероятно снижение ставки ЦБ РФ до 16% на декабрьском заседании - "Цифра брокер"
Вероятно снижение ставки ЦБ РФ до 16% на декабрьском заседании, полагает глава аналитического департамента "Цифра брокер" Наталия Пырьева. "Мы ожидаем снижения ставки на 50 б.п., до 16% на фоне благоприятной траектории инфляции, которая складывается потенциально даже лучше прогноза Банка России -...    читать дальше
.
15 декабря 2025 года 13:05
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Citigroup
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Citigroup Inc. с целевой ценой $114,5 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 2,5%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций инвесткомпании Игоря Додонова. "Citigroup весьма уверенно смотрится в финансовом плане в этом...    читать дальше
.
Страница 1 из 2
.
1
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.