Индексу Мосбиржи нужны очень весомые поводы для ухода выше 2800п - "Алор Брокер"

Российскому фондовому рынку нужны очень весомые поводы для пробоя вверх уровня в 2800 пунктов по индексу Мосбиржи, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Игоря Соколова.

"Вторая неделя зимы закрылась для инвесторов вроде бы неплохо. В начале недели индекс Мосбиржи протестировал поддержку 2700 пунктов, но довольно быстро отскочил от нее, тем самым улучшив техническую картину. Учитывая также, что выход из не очень внятного "сходящегося треугольника" подтвердился вверх, техника зовет к усилению "лонгов". Вот только верить ей не хочется", - пишет эксперт.

"Индекс Мосбиржи за неделю прибавил около процента, но большая часть этого позитива была "съедена" падением в ходе вечерних торгов в пятницу на новостях о намерении Европы бессрочно заморозить российские активы, - указывает Соколов. - На торгах в субботу рынок "гэпом" восстановил часть потерь вечера пятницы (гэп на открытии был +0,4%), но отскок не стал развиваться. Для продолжения подъема нужны новые позитивные драйверы, которых пока не прослеживается. Еще раз предупреждаем оптимистов, что, на наш взгляд, процесс мирного урегулирования будет сложным и не быстрым. Это сулит продолжение волатильности рынка акций".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.