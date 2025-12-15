Диапазон 2700-2800п останется актуальным для индекса Мосбиржи в понедельник - ПСБ

Диапазон 2700-2800 пунктов останется актуальным для индекса Мосбиржи на торгах в понедельник, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Пока не видим поводов для выхода рынка из данного коридора, однако в случае появления новостей, ухудшающих ожидание по геополитике, фиксация прибыли по длинным позициям в российских акциях может продолжиться, что приведет к тестированию нижней границы данного коридора", - пишет эксперт в материале банка.

Среди бумаг спрос, по его мнению, может сохраниться в акция потребсектора, которые в последнее время выглядят "лучше рынка" с учетом сезонно сильного четвертого квартала и ожидания поддержки конечного спроса в начале следующего года за счет подъема МРОТ более чем на 20%.

Плюс к этому, указывает Зварич, ожидание дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики на заседании ЦБ РФ в ближайшую пятницу может поддержать бумаги компаний, чувствительных к ставкам в экономике - здесь он отмечает девелоперов и компании с существенным уровнем долга.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.