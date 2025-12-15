"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Промомеда

"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ПАО "Промомед" с прогнозной стоимость на уровне 592 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 45,7%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

Бумаги эмитента в текущем году показали невразумительную динамику - выигрыши, имевшие место с начала года на фоне энтузиазма инвесторов по поводу одобрения первого российского конкурента известного препарата для снижения веса, позже были растеряны, констатирует эксперт.

Российские инвесторы в 2025 году не проявили благосклонности к фармацевтическому сектору, несмотря на то что дела у ведущих фармкомпаний страны идут очень хорошо, а "Промомед" в числе тех, кто заслуживает внимания игроков на среднесрочную перспективу, отмечает Саидова.

Компания продемонстрировала убедительные операционные результаты за 9М25 и подтвердила прогнозы на текущий год, подразумевающие высокие двухзначные темпы роста ключевых показателей, указывает она.

"По состоянию на текущий момент акции "Промомеда" выглядят значительно недооцененными с фундаментальной точки зрения - торгуются с дисконтом 45,7% по прогнозным мультипликаторам P/E и P/S 2025E (с применением странового дисконта в размере 20%)", - пишет аналитик "Финама" в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.