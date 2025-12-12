Рубль в пятницу отыграл почти все дневные потери и лишь слегка опустился в паре с юанем

Москва. 12 декабря. Китайский юань растерял рост и совсем немного поднялся на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль, напротив, сумел отыграть почти все потери и лишь слегка опустился перед выходными. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,2395 руб., что на 1,95 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 38,98 копейки, до 79,7296 руб./$1, и увеличил курс евро на 62,42 копейки, до 93,5626 руб./EUR1.

"В прошлую пятницу валютная пара "юань-рубль" обновила минимум (10,62 руб./юань), после этого курс рубля перешел к ослаблению (-4,5% относительно предыдущей недели), вернувшись в диапазон 11,22-11,3 за юань. Свежие данные ЦБ по валютному рынку в ноябре объясняют укрепление рубля на 2,4% относительно октября снижением спроса на валюту на $6,3 млрд при значительно меньшем сокращении ее предложения (-$1,3 млрд)", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный экономист Газпромбанка (MOEX: GZPR) Павел Бирюков.

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в ноябре 2025 года вырос на 0,8% по отношению к октябрю, согласно предварительной оценке ЦБ, опубликованной на его сайте.

В январе-ноябре 2025 года реальный эффективный курс рубля вырос на 25,2%.

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ, определенное по методологии платежного баланса, в октябре 2025 года уменьшилось на 18,9%, до $11,1 млрд, по сравнению с $13,7 млрд в сентябре, сообщается на сайте ЦБ.

Профицит внешней торговли в октябре текущего года по сравнению с октябрем 2024 года вырос на 22,7% с $9,1 млрд.

В январе-октябре 2025 года внешнеторговый профицит по сравнению с аналогичным периодом 2024 года уменьшился на 7,4%, до $101,5 млрд, со $109,6 млрд.

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному 24 октября, по итогам 2025 года при средней за год цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения, в размере $58 за баррель положительное сальдо внешней торговли товарами ожидается в размере $116 млрд, объем экспорта - $414 млрд, импорта - $298 млрд.

Замедление инфляции в России в ноябре произошло как за счет волатильных компонентов, так и в устойчивой части ценовой динамики, говорится в комментарии Банка России.

Рост цен в ноябре, по данным Росстата, составил 0,42% против 0,5% в октябре. Годовая инфляция за месяц замедлилась до 6,64% (аналитики ожидали 6,74%) с 7,71% на конец октября.

Месячный прирост цен с корректировкой на сезонность в пересчете на год в ноябре уменьшился до 2,2% с 7% в октябре (в III квартале он составлял 6,6%, во II квартале - 4,2%, в I квартале - 8%).

Показатели устойчивой ценовой динамики в ноябре преимущественно снизились. Компоненты с волатильными ценами внесли отрицательный вклад в месячный прирост цен, отмечает ЦБ.

Банк России повторил нейтральный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики. ЦБ будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет через неделю, 19 декабря.

Цены на нефть усилили спад вечером в пятницу.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск опускается на 0,55%, до $60,93 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 0,59%, до $57,26 за баррель.

Основное давление на нефтяные котировки по-прежнему оказывают опасения избытка предложения на мировом рынке.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг в целом подтвердило свой прогноз, согласно которому в 2026 году предложение нефти превысит спрос на рекордные 4 млн баррелей в сутки, и указало на рост мировых запасов до четырехлетнего максимума.

Трейдеры также оценивают ситуацию в геополитике - в частности, вокруг урегулирования конфликта РФ и Украины, которое может повлечь за собой возвращение на мировой рынок российских поставок нефти. Президент США Дональд Трамп заявил, что близко подошел к заключению соглашения с Москвой и Киевом.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 11 декабря упала на 9 базисных пунктов - до 15,99% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц в пятницу осталась на прежнем уровне - 16,42% годовых, версия на три месяца опустилась на 1 базисный пункт - до 16,85% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев понизилась на 2 базисных пункта - до 18,4% годовых.

