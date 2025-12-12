ЦБ РФ, скорее всего, повторно понизит ставку на 50 б.п. в декабре - "Велес Капитал"

ЦБ РФ, скорее всего, повторно понизит ключевую ставку на 50 б.п. на заседании 19 декабря, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"На заседании ЦБ РФ в декабре мы ожидаем повторное снижение ключевой ставки на 50 бп - до 16%, - пишет эксперт в комментарии. - При этом до недавнего времени весьма вероятным вариантом также представлялось сохранение ставки без изменений в силу проинфляционных рисков в конце текущего - начале следующего года. Однако последние данные по инфляции и замедлению экономической активности позволили рынку рассматривать новый вариант - более активное снижение ключевой ставки по сравнению с октябрьским заседанием (на 100 бп). Все же тенденции по снижению инфляционного давления и экономической активности остаются неустойчивыми. В этих условиях ЦБ, вероятно, сохранит осторожность и снизит КС на 50 бп, но при этом может сопроводить решение более оптимистичным сигналом в отношении дальнейших решений по ДКП".

Декабрьское снижение ставки, если не будет сюрпризов, уже заложено в текущие рыночные процентные ставки, считает Кравченко. Поэтому в целом влияние решения ЦБ будет нейтральным.

