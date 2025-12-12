.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / ЦБ РФ, скорее всего, повторно понизит ставку на 50 б.п. в декабре - "Велес Капитал"
ЦБ РФ предупредил ЕК, что готов к защите своих интересов всеми способами и без уведомлений (расширенная версия)
12 декабря 2025 года 17:27
ЦБ РФ, скорее всего, повторно понизит ставку на 50 б.п. в декабре - "Велес Капитал"
ЦБ РФ, скорее всего, повторно понизит ключевую ставку на 50 б.п. на заседании 19 декабря, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "На заседании ЦБ РФ в декабре мы ожидаем повторное снижение ключевой ставки на 50 бп - до 16%, - пишет эксперт в комментарии. - При этом до недавнего времени весьма вероятным вариантом также представлялось сохранение ставки без изменений в силу проинфляционных рисков в конце текущего - начале следующего года. Однако последние данные по инфляции и замедлению экономической активности позволили рынку рассматривать новый вариант - более активное снижение ключевой ставки по сравнению с октябрьским заседанием (на 100 бп). Все же тенденции по снижению инфляционного давления и экономической активности остаются неустойчивыми. В этих условиях ЦБ, вероятно, сохранит осторожность и снизит КС на 50 бп, но при этом может сопроводить решение более оптимистичным сигналом в отношении дальнейших решений по ДКП". Декабрьское снижение ставки, если не будет сюрпризов, уже заложено в текущие рыночные процентные ставки, считает Кравченко. Поэтому в целом влияние решения ЦБ будет нейтральным. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
12 декабря 2025 года 19:34
Рынок акций РФ на неделе продолжил рост в ожидании прогресса в украинском урегулировании, индекс МосБиржи поднялся к 2740п
Рынок акций РФ во вторую неделю декабря продолжил поступательный рост на ожиданиях прогресса в процессе мирного урегулирования военного конфликта на Украине, также фактором поддержки выступили очередные данные Росстата о дальнейшем замедлении годовой инфляции, что подогревает ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи на неделе поднялся к 2740 пунктам на фоне ослабления рубля в условиях падения нефти. читать дальше
.12 декабря 2025 года 19:31
Москва. 12 декабря. Китайский юань растерял рост и совсем немного поднялся на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль, напротив, сумел отыграть почти все потери и лишь слегка опустился перед выходными. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,2395 руб., что на 1,95 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.12 декабря 2025 года 19:30
Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз, неделю завершил в плюсе по индексу МосБиржи на ослаблении рубля
Москва. 12 декабря. Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз из-за фиксации прибыли игроками в преддверии встречи лидеров ЕС на выходных для обсуждения плана США по завершению украинского конфликта, ранее рынок поднимался на ожиданиях прогресса в украинском урегулировании на фоне призыва президента США Дональда Трампа к лидерам ЕС оказать давление на президента Украины. Индекс МосБиржи в пятницу откатился ниже 2740 пунктов после роста днем к 2770 пунктам. читать дальше
.12 декабря 2025 года 19:09
"Велес Капитал" понизил целевую цену акций "Распадской" до 171 руб. с рекомендацией "держать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "Согласно нашим расчетам, по итогам 2025 года EBITDA компании уйдет в отрицательную зону, и вполне вероятно, что данное положение... читать дальше
.12 декабря 2025 года 18:50
Потенциал роста акций "Ростелекома" составляет не менее 30% в перспективе ближайшего года, говорится в комментарии "ВТБ Моя Аналитика". Сокращение инфляции и укрепление рубля поддерживают ожидания снижения ключевой ставки на заседании Банка России 19 декабря. Более того, до конца 2026 года... читать дальше
.12 декабря 2025 года 18:31
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Advanced Micro Devices (AMD) с целевой ценой на уровне $204,5 на ближайшие 12 месяцев, что предполагает потенциал снижения на 7,7%, говорится в материале аналитика инвесткомпании Максима Абрамова. "За последние месяцы акции AMD показали значительный рост,... читать дальше
.12 декабря 2025 года 18:04
Возможно закрепление юаня пары рубль/юань в диапазоне 11-11,5 руб./юань на следующей неделе, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. "Рубль перешел к ослаблению, поддержку такой динамике оказывал сезонный фактор - рост спроса на валюту со стороны импортеров в преддверии длинных новогодних... читать дальше
.12 декабря 2025 года 16:55
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку акций "АЛРОСА", сообщается в материале аналитиков. Рынок алмазов застыл на исторических минимумах, и в ближайшее время восстановление не просматривается, отмечают эксперты. "Мы не меняем "негативного" взгляда на акции эмитента, чему... читать дальше
.12 декабря 2025 года 16:25
Котировки акций Eli Lilly могут продолжить подъем в ближайшие торговые сессии, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Бумаги эмитента подорожали в четверг на 1,6% после сообщений, что новый препарат Retatrutide, предназначенный для лечения ожирения, в рамках поздней стадии клинических... читать дальше
.12 декабря 2025 года 15:55
Банк России может обсуждать снижение ключевой ставки на шаг от 50 до 150 базисных пунктов (б.п.) на заседании 19 декабря 2025 года, но ее снижение до 16% годовых представляется наиболее вероятным, говорится в материале главного экономиста брокера "Т-Инвестиции" Софьи Донец. "Главная новость... читать дальше
.12 декабря 2025 года 15:32
Москва. 12 декабря. Китайский юань отыграл потери первой половины торгов и развернулся вверх на Московской бирже днем в пятницу. Рубль перешел к снижению после небольшого коррекционного повышения, наблюдавшегося в ходе утренней сессии, и немного дешевеет в паре с юанем. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,2705 руб., что на 5,05 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.12 декабря 2025 года 15:29
"Финам" повысил рейтинг акций Halliburton Co. с "держать" до "покупать", а также прогнозную стоимость с $25,4 до $34,5 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 19% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Бумаги эмитента выделяются в секторе... читать дальше
.12 декабря 2025 года 14:59
Обыкновенные акции ПАО "Ростелеком" являются неплохим вариантом для инвестиций на будущий год, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой. "Обыкновенные акции эмитента растут в пятницу на 1,6%. Повышению интереса инвесторов к компании способствует IPO подконтрольного "Базиса"... читать дальше
.12 декабря 2025 года 14:34
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную стоимость акций "Аэрофлота" на уровне 85 руб. и рекомендацию "покупать" для них, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что в ноябре эмитент наконец показывает разворот после нескольких месяцев снижения пассажиропотока.... читать дальше
.12 декабря 2025 года 14:10
После решения ЦБ по ставке рынок ОФЗ перестроится на более низкие уровни доходности - "ВТБ Мои Инвестиции"
После решения ЦБ РФ по ключевой ставке 19 декабря рынок ОФЗ перестроится на более низкие уровни доходности, полагает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев. "Рынок облигаций достаточно инертный, - отмечает эксперт в комментарии. - За последний месяц ценовой индекс... читать дальше
