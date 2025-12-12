.
Мнения аналитиков
Инфляция в РФ в ноябре составила 0,42%
Рост потребительских цен в ноябре составил 0,42% после повышения на 0,5% в октябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 6,64% с 7,71% месяцем ранее. Рост цен в ноябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,52%
 
ЦБ РФ предупредил ЕК, что готов к защите своих интересов всеми способами и без уведомлений (расширенная версия)
Банк России впервые подробно прокомментировал свои возможные действия в связи с планами Евросоюза по изъятию его замороженных активов. ЦБ предупредил, что готов использовать все доступные способы правовой защиты, не делая при этом предварительных...
 
"Мосбиржа" видит техготовность к выходу на IPO 20 компаний
"Московская биржа" видит техническую готовность к выходу на рынок акционерного капитала у двух десятков эмитентов, потенциально же достойных внимания инвесторов компаний гораздо больше - до 500, но их нужно заинтересовать в проведении IPO. "Мы...
 
Готовятся новые правила для российской торговли
В дорожной карте Минпромторга говорится, что национальная модель торговой деятельности разработана по поручению президента по итогам ПМЭФ-2025. Документ Минпромторга включает 12 законодательных предложений, каждое из которых так или иначе регулирует...
 
12 декабря 2025 года 15:32

Рубль днем растерял утренний рост и вернулся к понижению в паре с юанем

Москва. 12 декабря. Китайский юань отыграл потери первой половины торгов и развернулся вверх на Московской бирже днем в пятницу. Рубль перешел к снижению после небольшого коррекционного повышения, наблюдавшегося в ходе утренней сессии, и немного дешевеет в паре с юанем. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,2705 руб., что на 5,05 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск вырос на 26 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 79,99 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 2 копейки, до 93,61 руб./EUR1.

Курс пары юань/рубль до конца текущей недели, скорее всего, продолжит удерживать позиции в районе 11 руб. за юань, фундаментальных факторов для существенного смещения позиций не видно, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Покупкам в юане способствует сезонный рост спроса на валюту со стороны импортеров для закрытия контрактов в преддверии длинных каникул, а также со стороны населения (зарубежный туризм), указывает эксперт.

Плюс к этому, отмечает он, инвесторы могли среагировать на статистику по объемам продаж валюты экспортерами в ноябре, сократившимся на 17% относительно октября, что дало дополнительный импульс к покупкам.

Дополнительным фактором, по его мнению, могли стать и последние данные по инфляции - на их базе участники торгов могли пересмотреть ожидания на декабрьское заседание Банка России и начали учитывать возможность снижения ключевой ставки на 100 б.п., что также играет в пользу ослабления рубля.

"На наш взгляд, до конца недели юань продолжит удерживать позиций в районе 11 рублей - не видим фундаментальных факторов, которые могли бы способствовать существенному смещению позиций китайской валюты относительно текущих уровней, - пишет Зварич в обзоре. - При этом с технической точки зрения пара юань/рубль достигла двойного сопротивления в виде уровня 10,2 рубля и нисходящего тренда, берущего начало от сентябрьских максимумов, что может спровоцировать коррекционное снижение и возвращение к отметке 11 рублей на фоне фиксации прибыли по спекулятивным длинным позициям в китайской валюте. Целевым диапазоном для юаня на пятницу видим 10,8-11,3 рубля".

Шансы на ослабление рубля повысятся к концу января, говорится в обзоре "КИТ Финанс брокер".

"Рубль пока остается крепким, однако снижение притока валютной выручки начнет отражаться на рынке с лагом 2-3 месяца - ближе к концу января - февралю повышаются шансы на ослабление российской валюты", - прогнозируют аналитики.

По их мнению, на предложение валюты давят два ключевых фактора: во-первых, нефть Urals в ноябре сильно подешевела: средняя цена упала до $44,9/барр., в рублевом выражении совокупная цена "российского барреля" за два месяца просела примерно на 26%. Во-вторых, объемы экспорта тоже заметно снизились. По оценке МЭА, совокупный экспорт нефти и нефтепродуктов из России в ноябре сократился на 420 тыс. баррелей в сутки, до 6,86 млн б/с, то есть примерно на 5,8% к октябрю и до минимума с начала 2022 года.

"Пока же движение по валюте больше похоже на отскок, чем на полноценный разворот, - считают эксперты. - Для дальнейшего локального роста доллару необходимо закрепиться выше 80,5 рубля".

Замедление инфляции в России в ноябре произошло как за счет волатильных компонентов, так и в устойчивой части ценовой динамики, говорится в комментарии Банка России.

Рост цен в ноябре, по данным Росстата, составил 0,42% против 0,50% в октябре. Годовая инфляция за месяц замедлилась до 6,64% (аналитики ожидали 6,74%) с 7,71% на конец октября.

Месячный прирост цен с корректировкой на сезонность в пересчете на год в ноябре уменьшился до 2,2% с 7,0% в октябре (в III квартале он составлял 6,6%, во II квартале - 4,2%, в I квартале - 8,0%).

Показатели устойчивой ценовой динамики в ноябре преимущественно снизились. Компоненты с волатильными ценами внесли отрицательный вклад в месячный прирост цен, отмечает ЦБ.

Банк России повторил нейтральный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики. ЦБ будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет через неделю, 19 декабря.

Цены на нефть перешли к снижению днем в пятницу, растеряв рост, достигнутый ранее в ходе торгов.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск опускается на 0,28%, до $61,11 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 0,21%, до $57,47 за баррель.

В четверг стоимость контрактов на Brent и WTI опустилась примерно на 1,5%, до минимумов с октября. С начала недели котировки обоих фьючерсов упали более чем на 3%.

Главным негативным фактором для нефтяных цен остаются ожидания рекордного излишка предложения топлива на мировом рынке. Накануне Международное энергетическое агентство в целом подтвердило свой прогноз, согласно которому в 2026 году предложение нефти превысит спрос примерно на 4 млн баррелей в сутки.

Трейдеры также продолжают следить за дипломатическими усилиями по урегулированию конфликта на Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что он уже близко подошел к заключению соглашения с Москвой и Киевом по российско-украинскому конфликту. "Мы уже близки к сделке с Россией, близки к сделке с Украиной", - сказал он журналистам в Белом доме.

Урегулирование конфликта может повлечь возвращение на мировой рынок российских поставок.

Некоторую поддержку ценам на нефть оказывают опасения эскалации напряженности в отношениях между США и Венесуэлой, которая может привести к перебоям в поставках венесуэльской нефти. Ранее на этой неделе американские силовые структуры перехватили танкер, который, по словам генпрокурора США Пэм Бонди, перевозил подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
