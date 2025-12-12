"Финам" повысил до "покупать" рекомендацию для акций Oracle

"Финам" повысил с "держать" до "покупать" рекомендацию для акций Oracle Corp., сохранив целевую цену на уровне $224 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 15,2%, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового.

"Oracle хорошо отчиталась за второй финквартал: выручка и облачные продажи показали быстрый рост, а прибыль и EPS существенно улучшились, что подтверждает успешную коммерческую трансформацию в сторону облачных и ИИ-решений, - отмечает эксперт. - В то же время рынок насторожил заметный рост долговой нагрузки: компания активно наращивает заимствования для финансирования масштабной программы инвестиций (дата-центры, GPU-инфраструктура), на этом фоне акции компании обвалились на 17% в моменте".

Oracle Corp - американская технологическая компания, провайдер облачной платформы Oracle Cloud, а также лицензионного и облачного корпоративного ПО.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.