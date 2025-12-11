Снижение ставки ЦБ РФ в декабре может составить более 50 б.п. - Райффайзенбанк

Снижение ключевой ставки Банка России по итогам декабрьского заседания может оказаться масштабнее (например, 100 базисных пунктов (б.п.)), чем предполагает прогнозный диапазон (50 б.п.), говорится в материале аналитиков Райффайзенбанка.

Дезинфляция существенно ускорилась, судя по недельным данным Росстата, констатируют эксперты.

"Отметим, что месячная оценка за ноябрь (6,64%) совпала с нашими оценками на базе недельных данных", - отмечают они.

"С начала месяца среднесуточный темп роста цен составил 0,007%. Если на таком уровне он сохранится до конца месяца, то инфляция с текущих 6,1% опустится до 5,48%. Конечно, месячная цифра может оказаться выше недельных оценок, однако, сейчас (при прочих равных) становится ясно, что сценарий ниже 6% к концу 2025 года вполне реален, - пишут аналитики банка в обзоре. - В таких условиях, на наш взгляд, снижение ключевой ставки в декабре может оказаться даже масштабнее (например, 100 б.п.), чем предполагает прогнозный диапазон ЦБ (50 б.п.)".

