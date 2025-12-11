Давление на цену акций Oracle, вероятно, сохранится в ближайшее время - инвестбанк "Синара"

Давление на котировки акций Oracle Corp. с большой вероятностью сохранится в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

Бумаги эмитента на премаркете в четверг падают в цене на 11,5% после публикации отчета за второй квартал 2026 финансового года, согласно которому выручка увеличилась на 14% и достигла $16,06 млрд, но недотянула до консенсус-прогноза в $16,21 млрд. С другой стороны, отмечают эксперты, скорректированная прибыль на акцию подскочила на 54% и, составив $2,26, заметно превысила ожидавшиеся $1,64.

"Инвесторов, по всей видимости, сильно тревожит закредитованность производителя ПО, в отчетном квартале разместившего облигации на $18 млрд и увеличившего прогноз по капзатратам в текущем финансовом году с $35 млрд до $50 млрд, - обращают внимание аналитики инвестбанка в комментарии. - Давление на бумагу с большой вероятностью сохранится в ближайшее время".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.