ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку в декабре на 100 б.п. - ПСБ

ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку на заседании 19 в декабря на 100 б.п., полагает аналитик банка ПСБ Денис Попов.

"Растет вероятность, что по итогам года инфляция окажется ниже 6% г/г, что не предполагалось прогнозами ЦБ, которые в октябре были ухудшены до 6,5-7% с 6-7%, - пишет эксперт в комментарии. - Столь низкую инфляцию в сезон активного спроса и перед повышением налогов нельзя объяснить только крепким курсом рубля и разовым снижением цен на бензин. Очевидно, имеет место заметное снижение внутреннего спроса, что подтверждает опасения о высоких рисках переохлаждения экономики".

В таких условиях аналитик банка считает наиболее предпочтительным сценарием ускорение темпов смягчения ДКП и снижения ключевой ставки в декабре на 100 б.п. Но ЦБ может традиционно выбрать осторожный подход - более плавное снижение ставки с более мягким сигналом о перспективах денежно-кредитной политики, допускает Попов.

