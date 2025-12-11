Курс рубля может закрепиться в диапазоне 11-11,2 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль в целом теперь может закрепиться в диапазоне 11-11,2 рубля за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в среду заметно слабел. Коррекция на рынке продолжается по мере того, как эффект от перехода на более высокие продажи валюты ЦБ РФ компенсируется снижением фактических продаж со стороны экспортеров", - отмечают они в комментарии.

Котировки нефти марки Brent в отсутствие значимых геополитических новостей могут на время задержаться у $62 за баррель, полагают эксперты банка.

