Курс рубля, вероятно, пока останется в диапазоне 10,8-11,3 руб./юань - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, останется в диапазоне 10,8-11,3 руб. за юань в ближайшее время, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

Ослабление рубля в среду происходило на фоне слабости рынка нефти, а также данных ЦБ РФ о сокращении реализации валюты экспортерами в ноябре, настраивающих, что и в ближайшее время предложение на валютном рынке может быть ограниченным, указывает эксперт.

"Отметим и повышенный последнее время спрос на валюту, что отражается, в частности, в оборотах на валютной секции Московской биржи и обусловлено, по нашему мнению, в значительной степени сезонными факторами", - пишет Локтюхов в материале ПСБ.

"Для бурного развития роста валютных курсов мы достаточных оснований пока не видим. Поэтому рассчитываем, что юань продолжит "обживать" диапазон 10,8-11,3 руб. в ближайшее время", - говорится в обзоре.

