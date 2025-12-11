Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2700-2800п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи будет находиться в широком диапазоне 2700-2800 пунктов на торгах в четверг, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

"Ждем конкретных новостей для выхода из него, а пока сохраняется неопределенность, выделяем отдельные истории на перспективу. Так, по-прежнему стоит присматриваться к компаниям, ориентированным на внутренний рынок - из ритейлеров нам нравятся и ПАО "Корпоративный центр ИКС 5", и МКПАО "Лента", из IT и телекомов - "Ростелеком", МКПАО "Яндекс", - пишет аналитик в обзоре.

"Ростелеком" планирует серию IPO дочерних компаний, а в среду разместилась подконтрольная ему компания "Базис". "Мы считаем, что размещения "дочек" будут способствовать раскрытию акционерной стоимости материнской компании, а ожидаемое снижение ключевой ставки ЦБ РФ позволит снизить давление повышенных процентных платежей", - указывает Крылова.

Эксперт ПСБ напоминает, что в следующую пятницу в фокусе будет заседание ЦБ, где ожидается снижение ключевой ставки на еще 50-100 б.п. "Уверены, что статистика по инфляции (годовая инфляция уменьшилась до 6,12% с 6,62% неделей ранее) вполне позволяет регулятору продолжать снижение и дальше, что способно в ближайшие дни поддерживать бумаги - бенефициары смягчения денежно-кредитной политики", - говорится в материале.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.