Цена "обычки" Сургутнефтегаза обладает потенциалом роста - БКС Экспресс

Котировки обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" обладают потенциалом роста, прогнозная стоимость составляет 34 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 54% от текущего уровня, говорится в материале аналитика Оксаны Холоденко на портале БКС Экспресс.

Эксперт указывает следующие пять причин для восходящей динамики:

- График. Бумаги отскакивают от уровня поддержки, образованного минимумом за три года - 19,7 руб. "Они могут консолидироваться перед новым рывком. При пробое 23 руб. техническим ориентиром станет отметка 24,2 руб. Это предполагает 10-процентный потенциал роста от значения на 10 декабря - 22 руб." - отмечает Холоденко.

- Рентабельность. Предприятие характеризуется второй по величине ROE в рамках нефтегазового сектора - 18,7% (с учетом данных за последние двенадцать отчетных месяцев, LTM). Для сравнения: среднее значение по выборке - 9,4%. Высокая рентабельность собственного капитала указывает на существенную маржинальность бизнеса "Сургутнефтегаза". Понять это позволяет нулевой долг предприятия.

- Денежная подушка. "Отметим отрицательный чистый долг предприятия. По данным за двенадцать последних отчетных месяцев, он равен минус 5 967 млрд руб. В этом плане есть интересный момент - кубышка валютная, сформирована за счет валютных депозитов, которые компания копит более десяти лет, - пишет Холоденко в обзоре. - Отметим снижение процентных ставок центробанками. Это способно сократить процентные доходы "Сургутнефтегаза". С другой стороны, в случае падения рубля возможен позитивный эффект за счет курсовых разниц".

- Дивидендный фактор. В июле был закрыт реестр под выплаты за 2024 год, дивдоходность обыкновенных акций составила 3,9%, привилегированных - 16,2%. "По "обычке" показатель укладывается в норму. Регулярным выплатам способствует накопленная денежная позиция. При прочих равных условиях ослабление рубля приводит к росту прибыли и дивидендов за счет переоценки "кубышки". При укреплении национальной валюты наблюдается противоположная ситуация", - отмечает аналитик.

- Мультипликаторы. Акции "Сургутнефтегаза" с самым низким P/E среди компаний крупной капитализации, показатель равен 0,8. "Предприятие капиталоемкое, поэтому для оценки акций можно использовать балансовый мультипликатор P/B. В формате LTM он равен 0,2. При прочих равных условиях в пользу покупки свидетельствует значение показателя ниже 1. Сравнительная дешевизна акций подтверждается высокой ROE и нулевым долгом", - говорится в материале эксперта.

