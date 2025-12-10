.
Негатив для акций JPMorgan, вероятно, уже отыгран рынком США - инвестбанк "Синара"
Текущий негатив для котировок акций JPMorgan Chase & Co., вероятно, уже отыгран американским фондовым рынком, говорится в комментарии аналитиков инвестиционного банка "Синара". Цена бумаг JPMorgan снизились во вторник на 4,7%, после того как руководитель одного из направлений М. Лейк сообщила, что в 2026 году расходы компании составят около $105 млрд, примерно на 4% больше, чем предполагалось консенсус-оценкой ($101,1 млрд), отмечают эксперты. По ее словам, увеличивать затраты приходится в первую очередь из-за "расходов, связанных с наращиванием объемов бизнеса и операций". "Полагаем, после падения котировок акций новость отыграна рынком", - указывают аналитики инвестбанка. Также они отмечают, что ритейлер автозапчастей AutoZone отчитался во вторник за первый квартал 2026 финансового года, но не порадовал инвесторов, так как результаты оказались хуже ожиданий как по выручке ($4,63 млрд против $4,64 млрд), так и (с намного большим отставанием) по прибыли ($31,04 на акцию против $32,51, согласно опросу LSEG). "Обвалом стоимости бумаг на 7,2% рынок, полагаем, справедливо оценил отчетность", - говорится в обзоре экспертов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
10 декабря 2025 года 19:23
Рынок акций РФ в среду превысил 2720п по индексу МосБиржи на геополитических новостях и ослаблении рубля
Москва. 10 декабря. Рынок акций РФ в среду вырос на надеждах на прогресс в мирном урегулировании украинского конфликта на фоне новых геополитических заявлений из США; сдерживающим фактором выступила просевшая нефть (фьючерс на Brent откатился ниже $61,5 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2720 пунктов на фоне ослабления рубля. читать дальше
.10 декабря 2025 года 19:21
Москва. 10 декабря. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль резко упал на фоне возобновления сильного снижения цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,17 руб., что на 22,6 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.10 декабря 2025 года 17:56
Котировки обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" обладают потенциалом роста, прогнозная стоимость составляет 34 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 54% от текущего уровня, говорится в материале аналитика Оксаны Холоденко на портале БКС Экспресс. Эксперт указывает следующие пять причин... читать дальше
.10 декабря 2025 года 17:16
Прогнозная стоимость акций Coca-Cola Co. на горизонте года остается на уровне $76 за штуку, что предполагает потенциал роста 8%, оценка "нейтральная", сообщается в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Анны Киреевой. Эмитент - крупнейший производитель безалкогольных напитков в мире,... читать дальше
.10 декабря 2025 года 16:09
Котировки акций ExxonMobil могут продолжить подъем в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Бумаги эмитента подорожали во вторник на 2%, когда он представил обновленный стратегический план на период до 2030 года, констатируют эксперты. Компания рассчитывает увеличить... читать дальше
.10 декабря 2025 года 15:34
БКС "Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 370 рублей за штуку для обоих типов бумаг, говорится в комментарии аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. Эмитент опубликовал сокращенные результаты за ноябрь 2025 года по... читать дальше
.10 декабря 2025 года 15:32
Москва. 10 декабря. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в среду. Рубль понижается, несмотря на небольшое повышение цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,0095 руб., что на 6,55 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.10 декабря 2025 года 15:00
ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку до 16% на заседании 19 декабря, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. Недельная инфляция с 25 ноября по 1 декабря снизилась до 0,04% с 0,14% неделей ранее и осталась ниже 4% в пересчете на год, отмечает эксперт в комментарии. Итоговые... читать дальше
.10 декабря 2025 года 14:25
Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций Сбербанка с целевой ценой 390 рублей за бумагу, сообщается в обзоре аналитиков. Сбербак представил результаты по РПБУ за ноябрь и 11М25. Чистая прибыль в ноябре составила 149 млрд руб. (-1% м/м, +27% г/г, ROE - 23%), а по итогам 11М25 - 1,57... читать дальше
.10 декабря 2025 года 13:50
"Финам" повысил рейтинг акций Pinterest Inc. с "держать" до "покупать", сохранив прогнозную цену на уровне $35,84 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 32%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Дмитрия Лозового. "Pinterest завершила третий квартал на позитивной ноте. Компания... читать дальше
.10 декабря 2025 года 13:21
SberCIB Investment Research обновил топ дивидендных акций РФ. в текущий состав списка вошли "МТС", "Транснефть", "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), Сбербанк и HeadHunter. "В январе ждем выплат от X5, и в этот раз мы не вносили изменений, - отмечают эксперты в комменроарии. - С прошлого пересмотра... читать дальше
.10 декабря 2025 года 13:05
"Газпромбанк Инвестиции" сохраняет позитивную оценку акций Сбербанка , считая их привлекательными для долгосрочных инвесторов на фоне ожидаемого снижения ключевой ставки ЦБ РФ в 2026 году, роста финансовых показателей эмитента и прогнозных дивидендов, сообщается в материале аналитиков... читать дальше
.10 декабря 2025 года 12:42
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с прогнозной стоимостью на уровне 120 рублей за штуку, говорится в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Цена на экспортные слябы достигла $417... читать дальше
.10 декабря 2025 года 12:15
"Алор Брокер" в целом позитивно оценивает акции ГМК "Норильский никель", говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании Игоря Соколова. "Драйверами роста для бумаг во вторник послужили хорошая ценовая конъюнктура и ослабление рубля. Сильное сопротивление лежит в районе 146 рублей, -... читать дальше
.10 декабря 2025 года 11:50
"БКС Мир инвестиций" сохраняет позитивную оценку акций "Роснефти" и целевую цену на уровне 670 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста на 65%, сообщается в обзоре аналитиков. Эксперты Кирилл Бахтин и Булат Мударисов обращают внимание на новость о том, что Президент РФ разрешил... читать дальше
.
