"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций НЛМК

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с прогнозной стоимостью на уровне 120 рублей за штуку, говорится в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова.

Цена на экспортные слябы достигла $417 за тонну, об этом свидетельствуют данные отраслевого агентства MMI. Это максимальный уровень с 30 июня 2025 года.

"Считаем новость умеренно позитивной. По нашей оценке, основным бенефициаром повышения цен будет НЛМК, поскольку слябы - основная экспортная статья российского металлурга. При росте цены экспортных слябов на 10%, чистая прибыль эмитента растет на 20%. В спотовых показателях это может дать компании дополнительную чистую прибыль порядка $140 млн", - отмечают эксперты.

"В спотовых ценах мультипликатор Р/Е находится на уровне 12х против исторических 7,6х. Исходя из наших прогнозов на двенадцать месяцев по курсу рубля и ключевой ставке ЦБ РФ, целевой Р/Е (с учетом наших прогнозов прибыли на 2026 год) составит 7,6х, - пишут эксперты в обзоре. - Такая оценка близка к исторической и соответствует "нейтральному" взгляду. Для "позитивного" бумага должна торговаться с Р/Е на уровне 6х. Такой мультипликатор возможен, если рубль подешевеет на 32%, до уровня свыше 102 руб./$1".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.