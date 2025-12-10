.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / ЦБ РФ понизит ставку в декабре, как минимум, на 50 б.п. - банк "Санкт-Петербург"
В начале 4-го квартала экономическая активность в РФ оживилась, была неравномерной по отраслям - ЦБ РФ
10 декабря 2025 года 11:04
ЦБ РФ понизит ставку в декабре, как минимум, на 50 б.п. - банк "Санкт-Петербург"
ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку в декабре, как минимум, на 50 б.п., полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". Они обращают внимание на свежие данные от Минфина, согласно которым доходы федерального бюджета в ноябре незначительно выросли (+0,2% м/м), а расходы в ноябре снизились на 17% м/м, составив 3,06 трлн руб. "Это чуть ниже, чем было годом ранее (3,08 трлн руб.), даже с учетом более высокой базы из-за выросшего ВВП, - указывают эксперты в обзоре. - В целом по итогам месяца дефицит федерального бюджета составил лишь 85 млрд руб. по сравнению с 719 млрд руб. в октябре. Накопленный с начала года дефицит бюджета составляет 4,28 трлн руб. В декабре Минфин должен традиционно нарастить расходы, но в целом риски уйти сильно выше планового дефицита по итогам года (5,74 трлн руб.) сейчас не выглядят высокими. На этом фоне перспективы снижения ключевой ставки, как минимум, на 50 б.п. сохраняются". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
10 декабря 2025 года 14:25
