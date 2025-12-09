Цены акций NVIDIA и Broadcom могут продолжить рост в ближайшее время - инвестбанк "Синара"

Котировки акций NVIDIA Corp. и Broadcom могут продолжить рост в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

Бумаги NVIDIA подорожали в понедельник на 1,6%, после того как Дональд Трамп заявил в соцсети, что разрешил экспортировать ИИ-чипы H200 в Китай и другие страны, констатируют в банке. По словам президента, министерство торговли завершает проработку деталей и такой же подход ожидает Advanced Micro Devices и Intel Corp. Предполагается, что четверть выручки от продаж чипов получат госорганы Штатов.

"Скорее всего, возобновление экспорта поможет NVIDIA увеличить выручку, так как, по словам гендиректора эмитента, из-за ограничений ее доля на китайском рынке чипов упала до нуля, хотя раньше достигала 95%. Ожидаем продолжения роста в бумаге", - указывают эксперты.

Котировки Broadcom выросли в понедельник на 2,8% после того, как в СМИ появились сообщения о переговорах компании с Microsoft Corp. о новом контракте на выпуск ИИ-чипов. В сентябре сообщалось о сделке Broadcom c неназванным новым клиентом на сумму около $10 млрд (примерно 11% от прогнозируемой рынком выручки за 2026 год) в сегменте тех же ИИ-чипов, что может послужить ориентиром масштабов потенциального соглашения с Microsoft.

"Положительный эффект новости на акции Broadcom еще не исчерпан, на наш взгляд", - говорится в материале аналитиков инвестбанка.

