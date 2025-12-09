"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 347 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика брокера Егора Дахтлера.

"Мы оцениваем отчетность нейтрально. Банк чувствует себя лучше сектора в условиях высоких ставок (процентная маржа высокая, стоимость риска низкая, балансовые показатели продолжают рост), что было ожидаемо. Отмечаем ускорение роста ипотечного кредитования даже в условиях высокой ставки. Сохраняем рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с целевой ценой 347 рублей", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.