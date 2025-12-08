Рубль днем немного понижается в паре с юанем на фоне негативной динамики цен на нефть

Москва. 8 декабря. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в понедельник. Рубль дешевеет на фоне негативной динамики цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,8105 руб., что на 3,05 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск вырос на 50 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 76,86 руб./$1; контракт EURRUBF подрос на 34 копейки, до 89,55 руб./EUR1.

Банк России с 8 декабря отменяет ранее установленные лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан России и физлиц - нерезидентов из дружественных стран. При этом ряд ограничений сохранится до 7 июня 2026 года включительно. Работающие в России физлица - нерезиденты из недружественных стран смогут переводить за рубеж средства в размере заработной платы. Также останется в силе запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физлиц и юрлиц из недружественных стран.

Дальнейшее накопление позитивного новостного фона, а также очевидное преобладание факторов в поддержку рубля (рост продаж валюты со стороны экспортеров, рост продаж валюты со стороны ЦБ РФ, жесткая денежно-кредитная политика (ДКП), слабый спрос со стороны импортеров), скорее всего, приведут к стабилизации юаня в диапазоне 10,5-11 руб. за юань в краткосрочной перспективе, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ (MOEX: PSKB) Денис Попов.

Аналитик при этом отмечает, что от движения к более крепким уровням будут сдерживать высокая геополитическая неопределенность; постепенное сужение поступлений экспортной выручки, после пиковых дисконтов; сезонный рост спроса на иностранную валюту в конце года (выездной туризм, рост сбережений и оптимизация их структуры, закрытие контрактов с иностранными поставщиками перед продолжительными выходными и так далее).

"Видим риски продолжения тренда на укрепление рубля в среднесрочной перспективе. В начале 2026 года этому может способствовать сезонное увеличение внешнеторгового профицита и остаточного влияния процессов, наблюдаемых в конце 2025 года, что может временно снизить стоимость юаня в диапазон 10-10,5 руб. за юань, - пишет Попов в материале банка. - Впрочем, считаем текущую крепость рубля временным явлением и ждем постепенного возврата котировок в следующем году в район 12-12,5 руб. за юань, который представляется нам более оправданным при возврате экономики к сбалансированным темпам роста".

"На текущей неделе ориентируемся на стабилизацию курса в середине текущего торгового диапазона 10,5-11 руб. за юань", - говорится в обзоре.

Курс валютной пары юань/рубль в базовом сценарии способен вернуться в район 11 руб. за юань в декабре, говорится в материале аналитика Дмитрия Бабина на портале "БКС Экспресс".

Основные факторы, вызвавшие укрепление рубля в ноябре, в целом сохраняются, однако достаточно высока вероятность их ослабления уже в ближайшие недели и месяцы, отмечает эксперт.

Он указывает, что в первую очередь это касается денежно-кредитной политики Банка России, а также объема продажи иностранной валюты в рамках реализации бюджетного правила.

Кроме того, обращает внимание Бабин, поступление инвалюты от нефтегазового экспорта способно заметно сократиться из-за по-прежнему низких нефтяных цен, а также возросшего геополитического дисконта в стоимости поставляемого из РФ сырья.

"Поэтому в базовом сценарии юань в декабре способен вернуться в район 11 руб. за юань. При таком развитии событий официальный курс доллара поднимется к 78 руб., если у нас, как и на мировом рынке, отношение китайской валюты к американской (пара USD/CNY) останется около текущего значения в 7,07", - пишет Бабин.

Вероятно сохранение курса рубля в диапазоне 78-80 руб./$1 к концу текущего года, говорится в обзоре экономистов Альфа-банка Наталии Орловой и Валерии Кобяк.

При этом, по их мнение, решению ЦБ отменить ранее установленные лимиты на переводы валюты за рубеж для граждан РФ и физлиц-нерезидентов из дружественных стран, вряд ли будет иметь моментальный и сильный эффект для валютного рынка. Само по себе решение снять ограничения на перевод валюты выглядит как стремление увеличить обороты на внутреннем валютном рынке, что является важным моментом, полагают Орлова и Кобяк.

"Население на фоне этой новости может нарастить валютные депозиты в российских банках - по состоянию на октябрь розничных валютных депозитов в российских банках сейчас $43 млрд, что в два раза меньше, чем до 2022 года, - указывают аналитики. - Такое решение ЦБ РФ может указывать на то, что курс на уровне 75-77 руб./$1 при текущих ценах на нефть является красной линией, и дальнейшее укрепление рубля не является желательным. Это важный сигнал рынку, который будет учитываться игроками в будущем".

С учетом складывающейся на рынке ситуации и того, что геополитический фон сейчас создает позитивные ожидания игроков рынка, эксперты Альфа-банка ожидают сохранения курса рубля на значениях 78-80 руб./$1 в конце текущего года.

Участники рынка анализируют новости на тему рисков введения новых санкций относительно российской нефти.

Страны G7 и Европейский союз ведут переговоры о замене ценового ограничения на экспорт российской нефти (price cap) полным запретом на морские перевозки, пишет агентство Reuters со ссылкой на шесть источников, знакомых с ситуацией.

В настоящее время западные компании не могут предоставлять танкеры и сопутствующие услуги для перевозки российской нефти, если ее цена превышает установленный потолок. Изначально он был установлен G7 и ЕС на уровне $60 за баррель, но недавно снижен Евросоюзом, Великобританией, Канадой и Швейцарией до $47 за баррель; США к такой мере не присоединились.

Reuters утверждает, что Россия экспортирует более трети своей нефти западными танкерами, в основном с использованием флота стран ЕС, включая Грецию, Кипр и Мальту.

Три из шести источников сообщили агентству Reuters, что запрет может стать частью следующего пакета санкций ЕС против России, запланированного на начало 2026 года. Два из шести источников сообщили, что ЕС, объединяющий 27 стран, хотел бы одобрить запрет вместе с более широким соглашением с G7, прежде чем предлагать запрет в рамках пакета.

По словам источников, британские и американские официальные лица продвигают эту идею на технических встречах G7, при этом решение США будет зависеть от тактики давления, которую выберет администрация президента Дональда Трампа на фоне продолжающихся мирных переговоров между Украиной и Россией.

Цены на нефть начали активно снижаться днем в понедельник.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск опускается на 0,97%, до $63,12 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,05%, до $59,45 за баррель.

Обе марки выросли по итогам предыдущей недели и завершили торги в пятницу на максимумах с середины ноября. Поддержку котировкам оказали ожидания снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США на заседании, которое пройдет 9-10 декабря.

Вероятность принятия американским ЦБ такого решения оценивается трейдерами почти в 90%, по данным CME FedWatch. Снижение ключевой ставки обычно стимулирует рост экономики, что способствует увеличению спроса на энергоносители.

В то же время участники рынка продолжают следить за усилиями по урегулированию российско-украинского конфликта. Президент США Дональд Трамп заявил, что немного разочарован главой Украины Владимиром Зеленским, который, по его словам, все еще не ознакомился с мирными предложениями США. При этом глава Белого дома отметил, что, по его мнению, "Россия не против" предложенного Вашингтоном мирного плана.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на шесть и достигло 412 единиц. Число газовых буровых сократилось на одну и составило 129 единиц.