"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для бумаг Норникеля

"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для бумаг ГМК "Норильский никель" с прогнозной стоимостью на уровне 150 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика брокера Ахмеда Алиева.

"Норникель" запустил кобальтовый цех в Мончегорске (Кольская ГМК) после реконструкции, сообщил эмитент.

Мощность производства - до 3 тысяч тонн в год металлического кобальта чистотой 99,9%. Это единственное предприятие в России, которое выпускает электролитный кобальт высших марок. Инвестиции компании в проект составили 5,3 млрд руб.

"По нашим оценкам, на кобальт приходится чуть меньше 2% от выручки "Норникеля". Поэтому восстановление производства металла в Мончегорске окажет ограниченно позитивное влияние на финансовые показатели компании. Сохраняем рекомендацию "держать" и целевую цену 150 рублей", - пишет эксперт.

