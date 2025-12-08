Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг обыкновенных акций Башнефти на уровне "продавать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "продавать" для обыкновенных акций "Башнефти" и "держать" - для "префов" эмитента, говорится в обзоре аналитиков.

Республика Башкортостан, владеющая четвертью уставного капитала "Башнефти", планирует включить долю в 6,36% в план приватизации госимущества на 2024-2026 гг, отмечается в обзоре. В собственности Башкирии сейчас 25,8% обыкновенных акций компании и 21,1% привилегированных.

"Префы" во владении республики составляют 3,5% уставного капитала "Башнефти", - пишет аналитик Алексей Кокин. - Таким образом, продажа 6,4%-ной доли предполагает реализацию обыкновенных акций - частичную или только их. Фундаментальное влияние на акционерную стоимость зависит от установления цены. Хотя в результате продажи могла бы повыситься ликвидность, ожидаемый навес окажет, скорее всего, давление на котировки до завершения сделки. Кроме того, полагаем, доля владения обыкновенными акциями "Башнефти" станет у Башкирии меньше 25%, и в результате республика перестанет быть акционером, имеющим право блокировать изменения в уставе".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.