Рубль пока может продолжить движение вблизи 10,75-11 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль в целом пока может продолжить движение вблизи уровней 10,75-11 рублей за юань в текущих условиях, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Нефтяные цены за прошлую неделю смогли умеренно подрасти на фоне как усилившейся уверенности рынка в снижении ставки ФРС США, так и ухудшившихся перспектив скорой деэскалации, отмечают эксперты в комментарии. В целом котировки марки Brent еще могут уйти ближе к $63 за баррель, если итоги заседания регулятора не приведут к значимому ослаблению доллара, указывают они.

