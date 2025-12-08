"БКС МИ" сохраняет негативную оценку обыкновенных акций Башнефти

"БКС Мир инвестиций" сохраняет негативную оценку обыкновенных акций "Башнефти" и нейтральную - "префов" эмитента, сообщается в обзоре аналитиков. Прогнозная цена составляет 1400 руб. и 1200 руб. за бумагу соответственно.

На взгляд экспертов, у бумаг низкая ликвидность, особенно у обыкновенных - всего в свободном обращении находится лишь 9% уставного капитала.

"Компания сейчас не отличается особой прозрачностью - последние годы она публикует финансовые показатели частично и нечасто, - отмечают Кирилл Бахтин и Булат Мударисов. - Акции "Башнефти" торгуются с мультипликатором Р/Е на уровне 7,1х на базе прогнозной прибыли за 2026 год по сравнению со средним историческим значением за последние 10 лет в 4,4х, но предлагают дивидендную доходность уверенно ниже 10%".

