.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Рубль, вероятно, пока будет оставаться крепким - "ВТБ Моя Аналитика"
.
05 декабря 2025 года 10:37
Рубль, вероятно, пока будет оставаться крепким - "ВТБ Моя Аналитика"
Рубль, вероятно, будет оставаться крепким до конца текущего месяца на фоне складывающихся более низкими цен на нефть и необходимости больших продаж валюты из ФНБ, полагают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". При этом, отмечают они в комментарии, сезонный пик спроса на валюту для импорта уже пройден. Это создает привлекательные возможности для формирования валютной экспозиции портфеля через прямую покупку юаня, валютные облигации или другие квазивалютные инструменты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
.
05 декабря 2025 года 17:40
Российский фондовый рынок может предпринять попытку продолжить волну восстановления с локальной целью 2750-2800 пунктов по индексу Мосбиржи на следующей неделе, прогнозируют аналитики банка ПСБ. "Отметим, что закрепление выше 2700 пунктов будет способствовать росту активности инвесторов и объемов... читать дальше
.05 декабря 2025 года 17:06
Котировки акций Dollar General могут продолжить рост в краткосрочной перспективе, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Бумаги эмитента выросли в четверг в цене на 14%, после того как дискаунтер повысил прогноз по прибыли на 2026 финансовый год (ф.г.) и представил результаты за третий... читать дальше
.05 декабря 2025 года 16:25
Котировки акций Kroger и Hewlett Packard Enterprise, вероятно, пока останутся под давлением, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара". Стоимость бумаг Kroger снизилась в четверг на 4,6%, поскольку ритейлер понизил прогноз продаж на 2026 финансовый год (ф.г.), притом что результаты за... читать дальше
.05 декабря 2025 года 15:48
Индекс Мосбиржи может завершить следующую торговую неделю в диапазоне 2550-2735 пунктов, прогнозируют аналитики инвестиционной компании "АКБФ". "Ожидаем при повышенных рисках сравнительно благоприятную динамику бумаг финансового сектора, электроэнергетики, транспорта и строительных компаний, -... читать дальше
.05 декабря 2025 года 15:26
Москва. 5 декабря. Китайский юань заметно дешевеет на Московской бирже днем в пятницу. Рубль растет в ожидании позитивных новостей на тему урегулирования российско-украинского конфликта и на фоне увеличения в декабре продажи валюты на 5,5 млрд рублей в день в рамках бюджетного правила. читать дальше
.05 декабря 2025 года 15:06
ции "НОВАТЭКа" по-прежнему обладают сдержанной инвестиционной привлекательностью, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Объем реализации газа компанией, включая СПГ, в январе-сентябре 2025 года составил 55,8 млрд куб. м, что на 0,6% ниже значения аналогичного периода прошлого года,... читать дальше
.05 декабря 2025 года 14:09
Акции МДМГ остаются одними из наиболее комфортных бумаг для долгосрочных инвестиций - "Цифра брокер"
Акции "МД Медикал Груп" ("МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя"), остаются одними из наиболее комфортных бумаг для долгосрочных вложений на российском фондовом рынке, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Бумаги эмитента в пятницу обновили исторические максимумы,... читать дальше
.05 декабря 2025 года 13:34
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "Группы Астра" с прогнозной стоимостью на уровне 335 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика брокера Марьяны Лазаричевой. "Бизнес компании сильно сезонный: около 70% отгрузок приходится на четвертый квартал, и почти половина на... читать дальше
.05 декабря 2025 года 12:53
"Финам" рекомендует "держать" акции "НОВАТЭКа" с прогнозной стоимостью на уровне 1263 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 8,8%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Бумаги эмитента за последний год смогли значительно опередить рынок на фоне низкой базы,... читать дальше
.05 декабря 2025 года 11:41
Закрепление индекса RGBI выше уровня в 118,2 пункта откроет ему дорогу к 118,95 пунктов, говорится в комментарии аналитика Людмилы Рокотянской на портале БКС Экспресс. "Индекс гособлигаций продолжает восхождение наверх и пытается закрепиться выше 118,2п. Если получится, это откроет дорогу для... читать дальше
.05 декабря 2025 года 11:09
Рубль, скорее всего, будет торговаться у 77-80 руб./$1 и 10,9-11,3 руб. за юань в ближайшие месяцы - SberCIB
алитики SberCIB Investment Research считают, что в декабре 2025 года и январе 2026 года рубль будет стабильным, займет уровень около 77-80 руб./$1 и 10,9-11,3 руб. за юань в отсутствие быстрого улучшения в геополитике, говорится в материале. Позитивно для рубля будет действовать рост продаж валюты... читать дальше
.05 декабря 2025 года 10:26
Москва. 5 декабря. Китайский юань падает на Московской бирже при открытии торгов в пятницу. Рубль растет в ожидании внешнеполитического позитива и прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта. читать дальше
.05 декабря 2025 года 10:17
Тенденция на укрепление национальной валюты может продолжиться в пятницу, что приведет к закреплению пары юань/рубль в диапазоне 10,5-11 руб. за юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Это будет сигнализировать о возможности удержанию рублем... читать дальше
.05 декабря 2025 года 09:56
Существенное изменение обстановки на российском рынке акций на торгах в пятницу не ожидается, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова. "Рассчитываем, что индекс Мосбиржи продолжит проторговывать диапазон 2600-2700 пунктов, пытаясь... читать дальше
.05 декабря 2025 года 09:50
Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 5 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне отсутствия новых сильных триггеров, в том числе со стороны геополитики, для движения в ту или иную сторону, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.