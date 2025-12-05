.
05 декабря 2025 года 09:56
Существенное изменение обстановки на рынке акций РФ в пятницу не ожидается - ПСБ
Существенное изменение обстановки на российском рынке акций на торгах в пятницу не ожидается, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова. "Рассчитываем, что индекс Мосбиржи продолжит проторговывать диапазон 2600-2700 пунктов, пытаясь удержаться в его верхней половине по итогам недели в ожидании новостных вводных, способных оказать поддержку, - пишет эксперт. - В отсутствие новостей участники рынка могут продолжить отыгрывать идеи в менее ликвидных бумагах, способных стать бенефициарами снижения ставки (в первую очередь девелоперы, но не исключаем сохранения спроса на сильных представителей сталелитейной отрасли), а также, ввиду крепнущего рубля, в более "идейных" или спекулятивно привлекательных историях во внутренних секторах, в частности, в потребсекторе (ПАО "Корпоративный центр ИКС 5", МКПАО "Лента", "Инарктика"), hi-tech (МКПАО "Озон" перед дивидендами, "ВК", "Группа Позитив"), бумагах электроэнергетики и автопрома". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.