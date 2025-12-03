Рубль днем отыграл утренние потери на новостях об увеличении продажи валюты в рамках бюджетного правила, лишь слегка снижается в паре с юанем

Москва. 3 декабря. Китайский юань растерял значительную часть утреннего роста и лишь незначительно укрепляется на Московской бирже днем в среду. Рубль, напротив, отыграл почти все потери первой половины дня на фоне новостей об увеличении в декабре продажи валюты на 5,5 млрд рублей в день в рамках бюджетного правила.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,9685 руб., что на 0,85 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился на 19 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 77,64 руб./$1; контракт EURRUBF, напротив, подрос на 32 копейки, до 90,62 руб./EUR1.

Курс валютной пары юань/рубль может попытаться вновь протестировать сопротивление на уровне 11 руб. за юань на торгах в среду, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"На наш взгляд, поддержку данной динамике будет оказывать дальнейшая активизация спроса на валюту со стороны импортеров и физлиц (зарубежный туризм). Считаем возвращение юаня в наш целевой диапазон 11-11,5 руб. обоснованным с точки зрения факторов спроса и предложения - ожидаем закрепления в данном диапазоне до конца недели с дальнейшим смещением котировок в его середину", - пишет эксперт в комментарии.

Курс валютной пары доллар/рубль, вероятно, будет двигаться в пределах диапазона 77-79 руб./$1 в перспективе недели, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Несмотря на слабую конъюнктуру на рынке нефти, рубль продолжает укрепление, констатируют эксперты.

Высокая ключевая ставка ЦБ РФ продолжает сдерживать потребительскую активность и стимулирует бизнес и население оставаться в рублевых активах. Оптимистичные ожидания в отношении геополитики также оказывают эмоциональную поддержку национальной валюте, отмечают они.

Тем не менее предложение валюты на внутреннем рынке может сократиться уже в декабре, полагают аналитики инвесткомпании.

В частности, указывают они, продажи экспортной выручки могут снизиться под влиянием последних санкций в отношении "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа".

"Мы ожидаем движения курса рубля в пределах 77-79 руб./$1 в перспективе недели", - говорится в материале инвесткомпании.

Минфин РФ с 5 декабря по 15 января планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 123,4 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 5,6 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

Такой объем ежедневных продаж станет самым большим с февраля 2023 года, когда общий объем операций составлял 160,2 млрд рублей, а ежедневный эквивалент - 8,9 млрд рублей (в частности, из-за меньшего количества рабочих дней).

С 10 ноября по 4 декабря Минфин продает валюту и золото на 2,7 млрд рублей, по 0,1 млрд рублей в день.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке.

ЦБ во II полугодии 2025 года осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,94 млрд руб. в день (в I полугодии операции корректировались на продажи в размере 8,86 млрд руб.).

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 5 по 30 декабря 2025 года будет продавать валюту объемом 14,54 млрд руб. в день (с 10 ноября по 4 декабря 2025 года продает ее объемом 9,04 млрд руб. в день).

Ожидаемое многими ослабление курса рубля может произойти в результате смягчения денежно-кредитной политики, однако текущие уровни курса достаточно сбалансированы и могут сохраняться в будущем, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Крепкий рубль во многом зависит от процентных ставок. Будет смягчение денежно-кредитной политики, соответственно, будет и больше возможности кредитовать закупки импортных товаров. Если это будет происходить, то, соответственно, и давление на рубль с точки зрения его ослабления. Многие говорят об ослаблении рубля, хотя на самом деле мы считаем, что тот диапазон, который сложился в последнее время по курсу рубля, может сохраниться и на будущие периоды, потому что он более-менее сбалансирован, исходя из сегодняшнего платежного баланса", - сказал он в интервью РБК-ТВ.

"Поэтому мы считаем, что надо учиться жить и работать при текущих курсовых соотношениях", - отметил министр.

Участники рынка продолжают анализировать итоги переговоров президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которые состоялись в Москве накануне и длились около пяти часов. Стороны обсудили план Трампа по украинскому урегулированию, но не вдавались в детали, сказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Компромисс по территориальному вопросу в рамках украинского урегулирования пока не найден, добавил Ушаков.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ходе переговоров был достигнут некоторый прогресс. "Мы пытаемся понять, возможно ли прекратить конфликт таким образом, чтобы защитить будущее Украины, с которым согласились бы обе стороны", - отметил он в интервью телеканалу Fox News.

Цены на нефть начали активно подниматься днем в среду в отсутствие позитивных новостей с переговоров об урегулировании российско-украинского конфликта.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск растет на 1,14%, до $63,15 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повышаются в цене на 1,39%, до $59,42 за баррель.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю увеличились на 2,48 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 18:30 мск, и опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что они укажут на снижение нефтяных запасов на 1,9 млн баррелей.