"БКС МИ" повысил оценку акций XPeng до "позитивной"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил оценку акций китайского автопроизводителя XPeng до "позитивной", сообщается в материале аналитика Анны Киреевой.

"Котировки бумаг эмитента заметно просели в цене после отчетности: инвесторов разочаровали прогнозы на IV квартал. Однако мы считаем, что компания демонстрирует весьма неплохие результаты и ее акции имеют потенциал роста стоимости около 13% от текущего уровня. Новая целевая цена - $23 за штуку", пишет эксперт.

