Больше половины регионов РФ столкнулись с дефицитом бюджета

25 ноября. FINMARKET.RU - Больше половины российских регионов столкнулись с дефицитом бюджета, на показатели за девять месяцев повлияло ускоренное исполнение обязательств субъектов, пишут "Ведомости".

регионов (без учета муниципалитетов) показали совокупный дефицит по итогам девяти месяцев 2025 года - он составил 169,2 млрд рублей против прошлогоднего профицита в 849,1 млрд рублей. Это следует из обзора "Динамика бюджетных и социально-экономических показателей регионов", подготовленного "Эксперт РА".

Причиной стал опережающий рост расходов (плюс 14,6%) относительно прошлого года - тогда они выросли на 7,8%. Доходы региональных бюджетов увеличились на 6,9% год к году до 16 трлн рублей. Наибольший дефицит в абсолютном выражении по итогам девяти месяцев в Кемеровской (-43,9 млрд рублей) и Иркутской (-41,1 млрд рублей) областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе (-38 млрд рублей).

Эксперт ЦМАКП Эмиль Аблаев указывает на риски: доходная база остается уязвимой к просадке налога на прибыль в ряде регионов и отраслей, где динамика в 2025 году неоднородна, а значит, фактические доходы могут оказаться ниже плановых.