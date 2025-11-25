.
25 ноября 2025 года 08:38
Больше половины регионов РФ столкнулись с дефицитом бюджета
Сергей Булкин/ТАСС
25 ноября. FINMARKET.RU - Больше половины российских регионов столкнулись с дефицитом бюджета, на показатели за девять месяцев повлияло ускоренное исполнение обязательств субъектов, пишут "Ведомости". Бюджеты регионов (без учета муниципалитетов) показали совокупный дефицит по итогам девяти месяцев 2025 года - он составил 169,2 млрд рублей против прошлогоднего профицита в 849,1 млрд рублей. Это следует из обзора "Динамика бюджетных и социально-экономических показателей регионов", подготовленного "Эксперт РА". Причиной стал опережающий рост расходов (плюс 14,6%) относительно прошлого года - тогда они выросли на 7,8%. Доходы региональных бюджетов увеличились на 6,9% год к году до 16 трлн рублей. Наибольший дефицит в абсолютном выражении по итогам девяти месяцев в Кемеровской (-43,9 млрд рублей) и Иркутской (-41,1 млрд рублей) областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе (-38 млрд рублей). Эксперт ЦМАКП Эмиль Аблаев указывает на риски: доходная база остается уязвимой к просадке налога на прибыль в ряде регионов и отраслей, где динамика в 2025 году неоднородна, а значит, фактические доходы могут оказаться ниже плановых.
