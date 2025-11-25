.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Больше половины регионов РФ столкнулись с дефицитом бюджета
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

25 ноября 2025 года 08:38

Больше половины регионов РФ столкнулись с дефицитом бюджета

 0  
Сергей Булкин/ТАСС
Сергей Булкин/ТАСС
25 ноября. FINMARKET.RU - Больше половины российских регионов столкнулись с дефицитом бюджета, на показатели за девять месяцев повлияло ускоренное исполнение обязательств субъектов, пишут "Ведомости".

Бюджеты регионов (без учета муниципалитетов) показали совокупный дефицит по итогам девяти месяцев 2025 года - он составил 169,2 млрд рублей против прошлогоднего профицита в 849,1 млрд рублей. Это следует из обзора "Динамика бюджетных и социально-экономических показателей регионов", подготовленного "Эксперт РА".

Причиной стал опережающий рост расходов (плюс 14,6%) относительно прошлого года - тогда они выросли на 7,8%. Доходы региональных бюджетов увеличились на 6,9% год к году до 16 трлн рублей. Наибольший дефицит в абсолютном выражении по итогам девяти месяцев в Кемеровской (-43,9 млрд рублей) и Иркутской (-41,1 млрд рублей) областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе (-38 млрд рублей).

Эксперт ЦМАКП Эмиль Аблаев указывает на риски: доходная база остается уязвимой к просадке налога на прибыль в ряде регионов и отраслей, где динамика в 2025 году неоднородна, а значит, фактические доходы могут оказаться ниже плановых.


Опубликовано Финмаркет
 
.
Ключевые слова:    РФ,  бюджеты,  регионы

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.