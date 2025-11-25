.
Снижение цен на нефть не привело к снижению экспорта РФ
Егор Алеев/ТАСС
25 ноября. FINMARKET.RU - Аналитики Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, используя данные Центра ценовых индексов, разделили показатели нефтегазового и прочего экспорта РФ. Эти данные приводит "Коммерсантъ". Отмечается, что в целом по итогам девяти месяцев 2025 года экспортные доходы РФ, несмотря на снижение цен на нефть, остаются стабильными - в среднем $34 млрд в месяц. При этом сокращение доходов от вывоза товаров ТЭКа в годовом выражении составило 15%, и оно компенсировано ростом ненефтегазового экспорта на 13%. Эксперт Газпромбанка Егор Сусин отмечает, что бюджетное правило компенсирует примерно две трети колебаний стоимости нефти относительно цены отсечения. "Это приводит к тому, что если снижение цен на нефть привело к падению экспорта на порядка $3 млрд, то, упрощенно говоря, достаточно роста ненефтегазового экспорта на $1 млрд, чтобы компенсировать этот эффект с точки зрения предложения валюты на рынке", - поясняет эксперт.
Опубликовано Финмаркет
