Рынок жилья оживает вопреки ипотечному кризису

25 ноября. FINMARKET.RU - Российские чиновники признают, что рукотворный спад в жилищном строительстве продолжится еще несколько лет и он приведет к дефициту жилья, а также соответственно к опережающему росту цен. Продажи новостроек восенью 2025 года начинают отталкиваться от дна. Но происходит это оживление вопреки падению ипотечного кредитования, которое случилось в результате политики Центрального банка. Россияне сегодня сокращают обращение к ипотечным кредитам даже для строительства или для покупки индивидуальных домов, пишет "Независимая газета".

Снижение ввода жилья в РФ будет происходить в течение трех лет. Об этом сообщил в понедельник замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. «Мы видим в перспективе трех лет снижение ввода жилья. Ничего с этим не сделаешь», – сообщил чиновник (ТАСС).

Предупреждение о дефиците жилья прозвучало на заседании Госсовета еще весной этого года, причем без всяких умозрительных ссылок на гипотетическое снижение ставки ЦБ в 2027 году, пишет "НГ". Снижение запуска новых проектов, сокращение ввода многоквартирного жилья и падение показателей выдачи ипотечных кредитов создают проблемы и риски на жилищном рынке, сообщил тогда Рустам Минниханов, глава Татарстана, председатель комиссии Госсовета по направлению «Инфраструктура для жизни». «Такая тенденция может привести к дефициту жилья в 2027–2028 годах и росту цен на него», – предупредил Минниханов. По его словам, ключевая задача на сегодня – повысить доступность жилья. И основной инструмент для обеспечения молодых семей жильем – это семейная ипотека. Впрочем, у части финансовых властей РФ совершенно другая задача – не повысить доступность жилья, а максимально подавить экономическую активность в стране за счет аномально жесткой кредитной политики.

Впрочем, отмечает газета, последние месяцы в стране наблюдается некоторое оживление жилищного строительства, но не за счет ипотеки, а за счет привлечения населением «живых денег».

«Октябрь 2025 года продемонстрировал противоречивую, но показательную динамику: спрос на недвижимость растет при одновременном снижении ипотечной активности. Это говорит о смене фундаментальных драйверов спроса и заставляет искать причины не в классических рыночных циклах, а в более глубоких поведенческих и макроэкономических трендах», – заявил руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко. По его словам, наблюдающийся сегодня парадокс (рост числа сделок при падении ипотеки) указывает на два ключевых тренда. Во-первых, если оживление на рынке происходит не за счет кредитных средств, то остаются только так называемые живые деньги. Во-вторых, приток собственных средств покупателей намосковского жилья с высокой долей вероятности может быть связан с активно обсуждаемой в последние месяцы темой ослабления рубля. «На фоне опасений девальвации недвижимость начинает восприниматься как понятный для обывателя способ защиты сбережений. О возможности такого положения дел говорит рост спроса на валюту, который также существенно вырос в октябре 2025 года. «То есть активизация на рынке недвижимости отчасти может быть следствием своеобразного бегства в материальные активы на фоне разговоров об ослаблении рубля», – предполагает Репченко.

По данным ДОМ.РФ, в октябре новостройки в среднем по стране подорожали на 1,2%, и такой месячный прирост стал максимальным с начала года. Ускорение темпов роста цен на строящеесяобусловлено активизацией спроса: начиная с июля продажи квартир по договорам долевого участия (ДДУ) превышают 2 млн кв. м, а в октябре они увеличились до 2,6 млн кв. м. Эти показатели соответствуют годовым темпам роста в 38%.

В третьем квартале 2025 года состояние рынка новостроек в России улучшилось как за счет оживления спроса, так и за счет активизации строительства, утверждают в ДОМ.РФ. «На фоне смягчения денежно-кредитной политики Банком России (ключевая ставка снизилась суммарно на 4,5 процентного пункта, до 16,5%) ипотечное кредитование перешло к росту, как и продажи жилья в новостройках. Застройщики на этом фоне начали наращивать запуски, обеспечив сохранение высокого уровня портфеля строящегося жилья – 120,1 млн кв. м, что соответствует увеличению на 2% за квартал», – сообщили в понедельник аналитики.