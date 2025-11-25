"БКС МИ" повысил оценку акций Alibaba до "нейтральной"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил оценку акций Alibaba Group Holding с "негативной" до "нейтральной", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $156 за штуку, сообщается в материале аналитиков.

"С момента последнего обновления цена упала более чем на 15% из-за возросших опасений по сектору о снижении темпов и объемов вложений в вычислительные мощности для искусственного интеллекта (ИИ). Несмотря на значительные успехи компании с собственной ИИ-моделью Qwen-3 Max, мы считаем эффективность монетизации в среднесрочной перспективе неочевидной. Бумага выглядит уже не дорогой и по-прежнему интересной ставкой на долгосрочный рост потребления в Китае и развитие ИИ", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.