Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" повысил оценку акций Alibaba до "нейтральной"
25 ноября 2025 года 10:18
"БКС МИ" повысил оценку акций Alibaba до "нейтральной"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил оценку акций Alibaba Group Holding с "негативной" до "нейтральной", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $156 за штуку, сообщается в материале аналитиков. "С момента последнего обновления цена упала более чем на 15% из-за возросших опасений по сектору о снижении темпов и объемов вложений в вычислительные мощности для искусственного интеллекта (ИИ). Несмотря на значительные успехи компании с собственной ИИ-моделью Qwen-3 Max, мы считаем эффективность монетизации в среднесрочной перспективе неочевидной. Бумага выглядит уже не дорогой и по-прежнему интересной ставкой на долгосрочный рост потребления в Китае и развитие ИИ", - пишут эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: КИТАЙ-ALIBABA-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
25 ноября 2025 года 13:47
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "держать" для акций "ЛУКОЙЛа", сообщается в комментарии аналитиков. Совет директоров компании рекомендовал распределить промежуточную выплату - 397 рублей на акцию с доходностью около 7,2%. Это хороший сигнал рынку, отмечают эксперты: эмитент... читать дальше
.25 ноября 2025 года 13:17
Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет прогнозные стоимости обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка на уровнях 530,86 рубля и 512,85 рубля за штуку соответственно, рекомендация для обоих типов бумаг остается "покупать", сообщается в материале аналитиков. "Оценка учитывает повышенную, но... читать дальше
.25 ноября 2025 года 12:37
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций ГК "Самолет", сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. Эмитент опубликовал операционные результаты за 10М25, позитивные тенденции III квартала сохранились и в октябре, констатируют... читать дальше
.25 ноября 2025 года 12:09
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Uber Technologies с прогнозной стоимостью на уровне $111,05 за штуку на фоне отчетности эмитента за 3К25, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "Бумаги компании снизились в цене после выхода отчетности из-за завышенных ожиданий... читать дальше
.25 ноября 2025 года 11:38
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МКПАО "Циан", сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова. "Отчетность эмитента за 3К25 по МСФО превзошла наши и рыночные ожидания по выручке и скорректированному показателю EBITDA. В целом оцениваем... читать дальше
.25 ноября 2025 года 11:19
"Финам" рекомендует покупать акции ПАО "Группа "Ренессанс страхование" с прогнозной стоимостью на уровне 138,1 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Эксперт отмечает, что на фоне общего роста страхового рынка РФ... читать дальше
.25 ноября 2025 года 10:54
рс валютной пары юань/рубль в сложившихся условиях пока может задержаться вблизи уровней 11-11,1 руб. за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Также эксперты отмечают в комментарии, что в отсутствие сюрпризов со стороны статистики из США цены на нефть марки Brent могут пока двигаться... читать дальше
.25 ноября 2025 года 10:36
Волатильность на российском рынке акций останется повышенной в течение торговой сессии вторника, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича. "Учитывая уровень неопределенности, ожидаем сохранения повышенной волатильности и движения... читать дальше
.25 ноября 2025 года 10:25
Москва. 25 ноября. Китайский юань растет на Московской бирже на открытии торгов во вторник. Рубль дешевеет на фоне снижающейся нефти. читать дальше
.25 ноября 2025 года 09:59
Боковое движение на рынке рублевых гособлигаций может продлиться до заседания Банка России 19 декабря 2025 года, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. Инвесторы на рынке ОФЗ продолжают игнорировать геополитическую повестку -... читать дальше
.25 ноября 2025 года 09:50
Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 25 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сообщений относительно американского плана по урегулированию конфликта вокруг Украины, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.25 ноября 2025 года 09:39
Рубль, вероятно, продолжит укрепление на торгах во вторник, пара юань/рубль может протестировать сверху вниз уровень 11 руб. за юань, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Ожидаем попыток рубля продолжить волну роста во вторник. Поддержку ему... читать дальше
.25 ноября 2025 года 09:19
"Финам" понизил рейтинг обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" с покупать" до "держать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Прогнозная стоимость "обычки" при этом сохранена на уровне 627 рублей за штуку, "префов" - на уровне 606,3 рубля за штуку. "С момента нашей идеи от... читать дальше
.24 ноября 2025 года 19:29
Рынок акций РФ начал неделю с отката к 2655п по индексу МосБиржи из-за сомнений в скором решении украинского кризиса, раллировал SFI
Москва. 24 ноября. Рынок акций РФ в понедельник снизился из-за фиксации прибыли игроками на фоне сомнений в скором урегулировании украинского конфликта, инвесторы продолжали оценивать поступающие новости на эту геополитическую тему. Индекс МосБиржи откатился в район 2655 пунктов после утреннего локального роста выше 2720 пунктов; во "втором эшелоне" раллировали акции ПАО "ЭсЭфАй" (+21,1%) на дивидендных новостях. читать дальше
.24 ноября 2025 года 19:28
Рубль продолжил укрепляться в понедельник благодаря улучшению геополитического фона и приближающемуся налоговому периоду
Москва. 24 ноября. Китайский юань умеренно снизился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, приблизившись к отметке 11 рублей; рубль продолжил укрепляться на биржевых торгах, отыгрывая как улучшение внешнего геополитического фона, так и приближающийся налоговый период ноября. читать дальше
