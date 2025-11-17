"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям оператора Гонконгской биржи HKEx

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям оператора Гонконгской фондовой биржи Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) с целевой ценой 499 гонконгских долларов (HKD) за штуку на горизонте года, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Наша оценка справедливой стоимости данных бумаг построена путем сравнения с аналогами по коэффициенту P/E NTM и дивдоходности с использованием 10%-го странового дисконта", - указывает эксперт.

"Мы с осторожным оптимизмом оцениваем долгосрочные перспективы эмитента. Рассчитываем, что китайские акции благодаря своей относительной дешевизне, а также прогнозам сохранения достаточно высоких темпов роста экономики КНР и мягкой денежно-кредитной политике в стране будут оставаться привлекательными в глазах международных инвесторов, - пишет аналитик в обзоре. - И HKEx, позволяющая иностранцам совершать операции с акциями компаний КНР, торгующимися как в Гонконге, так и на биржах материкового Китая, будет выигрывать от этого. Несмотря на существенный рост в текущем году, бумаги, по нашей оценке, все еще обладают неплохим "апсайдом" и представляются интересным инструментом для среднесрочных покупок".

HKEx - одна крупнейших биржевых площадок мира. Компания проводит торги широким спектром финансовых инструментов, обеспечивает клиринг и расчетно-депозитарное обслуживание, предоставляет информационно-аналитические услуги.

