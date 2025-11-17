Индекс Мосбиржи может проверить на прочность отметку 2500 пунктов - ПСБ

Индекс Мосбиржи может в понедельник проверить на прочность отметку 2500 пунктов, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"В пятницу российский рынок акций продолжил испытывать дефицит идей: индекс Мосбиржи потерял 0,3% при низкой торговой активности, - отмечает эксперт в комментарии. - Учитывая высокую степень неопределенности в геополитике и невдохновляющий внешний фон, поводов для роста на рынке акций сейчас не просматривается. В отсутствие новых вводных рынок, по нашему мнению, будет оставаться под давлением продавцов".

Аналитик ждет в начале недели попыток индекса Мосбиржи уйти ниже ближайшей поддержки на отметке 2500 пунктов. Целевым диапазоном на понедельник выступает, по мнению Локтюхова, диапазон 2450-2530 пунктов индекса Мосбиржи.

