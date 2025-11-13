.
Мнения аналитиков
ВВП РФ в январе-сентябре вырос на 1%
Рост ВВП РФ в сентябре, по оценке Минэкономразвития, ускорился до 0,9% в годовом сравнении после повышения на 0,4% в августе и в июле. За январь-сентябрь экономика РФ выросла на 1,0%. В 3-м квартале рост ВВП замедлился до 0,6% с 1,1% во 2-м квартале
 
Основной эффект от повышения НДС на инфляцию ЦБ ждет в январе
Основной эффект от повышения НДС на инфляцию проявится в январе 2026 года, сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов журналистам в рамках коммуникационной сессии с представителями регионального бизнеса в Екатеринбурге в...
 
ЦБ РФ по-прежнему будет подходить к изменению ДКП аккуратно
Банк России по-прежнему будет подходить к изменению денежно-кредитной политики (ДКП) аккуратно, балансируя между снижением инфляции и обеспечением устойчивых темпов роста экономики, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на конгрессе финансистов...
 
IT-отрасль просит правительство сохранить льготы
IT-отрасль вновь просит сохранить для нее налоговые льготы и пересмотреть предложения Минфина, несмотря на то что правительство, первоначально собиравшееся значительно урезать преференции, и так уже пошло на уступки. Письмо с такими предложениями...
 
13 ноября 2025 года 19:39

Рубль слегка подорожал в четверг, отыгрывая коррекционный отскок мировых цен на нефть

Москва. 13 ноября. Китайский юань слегка снизился на Московской бирже по итогам торгов в четверг; рубль подорожал на биржевых торгах 13 ноября на фоне развернувшихся вверх в рамках коррекции мировых цен на нефть.

Курс юаня в 19:00 мск составил 11,35 руб., что на 1,7 копейки (или на 0,15%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 14 ноября на 68,42 копейки, до 80,601 руб./$1, и опустил курс евро на 49,4 копейки, до 93,6953 руб./EUR1. Официальный курс китайского юаня при этом уменьшился на 5,17 копейки - до 11,3214 рубля.

Подъем мировых цен на нефть усилился вечером в четверг на фоне завершения шатдауна в США и публикации Международным энергетическим агентством (МЭА) обновленного прогноза спроса на нефть в 2025 году. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск выросла на 0,62%, до $63,1 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к указанному времени также на 0,62%, до $58,85 за баррель.

Накануне цены на нефть резко снизились после публикации новых прогнозов ОПЕК, в соответствии с которыми глобальное предложение нефти в 2026 году будет соответствовать спросу в связи с увеличением добычи ОПЕК+. Предыдущие прогнозы группы предусматривали дефицит предложения на нефтяном рынке.

Прогноз МЭА был опубликован в четверг и показал, что спрос на нефть в мире в 2025 году относительно прошлого года вырастет на 788 тыс. б/с. Месяцем ранее прирост прогнозировался на уровне 710 тыс. б/с. Поддержку нефтяному рынку оказывает также завершение шатдауна в США, который стал рекордным по продолжительности. Американский президент Дональд Трамп подписал закон, позволяющий возобновить работу правительственных ведомств, заблокированную отсутствием финансирования в течение 43 дней.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 1,3 млн баррелей. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в четверг, в 20:00 мск, и опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что они укажут на увеличение нефтяных запасов на 1 млн баррелей.

Рост потребительских цен в РФ с 6 по 10 ноября (мониторинг из-за праздника за 5 дней) составил 0,09% после 0,11% с 28 октября по 5 ноября (из-за праздника - за 9 дней), 0,16% с 21 по 27 октября, 0,22% с 14 по 20 октября, 0,21% с 7 по 13 октября, сообщил Росстат. Из данных за конец октября - начало ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 10 ноября замедлилась до 7,73% с 7,89% на 5 ноября (7,98% на конец сентября), если ее рассчитывать из среднесуточных данных за октябрь и ноябрь 2024 года.

Что касается внешнего геополитического фактора, то его влияние на рынок в целом было нейтральным. И США, и Россия исходят из того, что следующую встречу на уровне президентов можно будет провести, когда появится реальный шанс на прогресс по теме Украины, считает госсекретарь США Марко Рубио. "Мне кажется, что обе стороны согласны, что на следующей встрече наших президентов должен быть достигнут конкретный результат - мы должны видеть, что у нас есть реальный шанс добиться чего-то позитивного", - сказал Рубио журналистам после встречи министров иностранных дел G7.

По его словам, "мы не можем просто продолжать проводить встречи ради самих встреч". Глава Госдепа подчеркнул, что, по его мнению, Россия придерживается аналогичного подхода. Говоря о своих контактах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, Рубио отметил, что "они всегда профессиональны, продуктивны".

В Москве готовы работать над улучшением отношений с США настолько быстро, насколько к этому готовы в Вашингтоне, в свою очередь заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы готовы действовать так же быстро, как готова Америка. Нам необходимо улучшать двусторонние отношения, открывать новые возможности для торговли и экономического сотрудничества", - сказал он в интервью телеканалу CNN в среду. Песков подчеркнул, что "перед нами открываются очень блестящие горизонты". "И мы теряем время, теряем деньги, теряем прибыль. Вот чем мы занимаемся", - добавил пресс-секретарь президента.

Кроме того, Песков выразил надежду, что США до сих пор намерены содействовать урегулированию на Украине. "Мы искренне надеемся, что президент Трамп по-прежнему готов внести свой вклад в политическое и дипломатическое урегулирование украинской проблемы", - сказал он.

"В последние дни обороты торгов на биржевом валютном рынке низкие. При этом рубль сегодня немного укрепился, отыгрывая коррекционный отскок мировых цен на нефть. Банк России с 10 ноября по 4 декабря 2025 года сократил объем продажи валюты до 9,04 млрд рублей в день. Дальнейшего укрепления рубля не ждем и ожидаем, что пара CNY/RUB продолжит торговаться в диапазоне 11,3-11,4 руб. за юань", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Виктор Белов.

"Нефтяные цены вчера резко упали, что оказало некоторое давление на курс рубля. У инвесторов ослабли опасения значимых перебоев в поставках, а ОПЕК в своем месячном отчете перестала сигнализировать о перспективах дефицита нефти в 2026 году. Сегодня нефтяные фьючерсы демонстрируют уже восстановительный рост, что оказало определенную поддержку нацвалюте", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

По словам управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, "в среду рубль перешел к ослаблению, что позволило юаню отыграть потери предыдущей сессии. По итогам дня китайская валюта прибавила 0,3%, закончив сессию в районе 11,37 руб. Сегодня, в отсутствие поводов для существенного направленного движения, пара "юань/рубль" продолжила удерживать позиции в верхней половине краткосрочного целевого диапазона 11,0-11,5 руб.".

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) выросли в краткосрочном сегменте, практически не изменились в среднесрочном сегменте рынка и немного снизились на сроке в 6 месяцев. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 12 ноября выросла на 18 базисных пунктов - до 16,36% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц не изменилась по отношению к среде и 13 ноября составила 16,48% годовых, версия RUONIA на срок 3 месяца также не изменилась, составив 17,33% годовых. Вместе с тем срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев опустилась за день на 2 базисных пункта - до 19,19% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
14 ноября 2025 года 14:53
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций Интер РАО на уровне "покупать"
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций ПАО "Интер РАО" на уровне "покупать" на фоне представенной отчетности за 3К25, сообщается в комментарии аналитика Георгия Горбунова. Как следует из представленной сегодня отчетности "Интер РАО" за 3К25 по МСФО, выручка увеличилась на 17% до 424...    читать дальше
14 ноября 2025 года 14:21
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Группы Позитив с целью 966,6 руб
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Группы Позитив" с целью 966,6 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,01%, стоп-приказ: 1179,8 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Резкое замедление темпов...    читать дальше
14 ноября 2025 года 13:47
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций МТС на уровне 290 руб
Банк ПСБ подтверждает прогнозную цену акций ПАО "МТС" на уровне 290 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии эксперта Екатерины Крыловой. Группа "МТС" отчиталась по МСФО за III кв. 2025 года: - Выручка: 213,8 млрд руб., +18,5% г/г; - OIBDA: 71,8 млрд руб., + 16,7% г/г; -...    читать дальше
14 ноября 2025 года 13:19
Потенциал для долгосрочного роста акций HeadHunter сохраняется - "Цифра брокер"
Потенциал для долгосрочного роста акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) сохраняется, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". "HeadHunter показал умеренно позитивную динамику по итогам 3 квартала: выручка продолжила расти, и ключевым драйвером здесь остается ускоряющееся...    читать дальше
14 ноября 2025 года 12:53
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Exelixis
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Exelixis с целевой ценой $51,5 за штуку на горизонте 12 месяцев и потенциалом роста 19,9%, сообщается в материале ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Американская биотехнологическая компания Exelixis за последний год находится в уверенном...    читать дальше
14 ноября 2025 года 12:33
Квазидолларовый выпуск ЕвразХолдинг Финанс - интересное сочетание риска и доходности - "Финам"
Квазидолларовый выпуск "ЕвразХолдинг Финанс" серии 003Р-03 с погашением в марте 2027 года - интересное сочетание риска и доходности, говорится в материале инвесткомпании "Финам". "ЕвразХолдинг Финанс" успешно разместил 3-летний квазидолларовый выпуск. На взгляд аналитиков, другой выпуск эмитента -...    читать дальше
14 ноября 2025 года 11:58
Котировки золота могут вырасти до $4500/унц. до конца текущего года - ПСБ
Котировки золота могут вырасти до $4500/унц. до конца текущего года, среднесрочная цель для цены серебра - $59-60/унц., говорится в материале аналитиков банка ПСБ. "В последние сессии золото смогло перейти к росту и преодолеть сопротивление на уровне $4000/унц., что сигнализирует о возможности...    читать дальше
14 ноября 2025 года 11:34
Покупка акций Хэдхантера - привлекательная идея на долгосрочном горизонте - "Т-Инвестиции"
привлекательная идея на долгосрочном горизонте, полагают аналитики брокера "Т-Инвестиции". "Хэдхантер" поделился результатами за третий квартал 2025 года: высокие процентные ставки все еще оказывают давление на экономическую активность клиентов и приводят к их оттоку, отмечается в комментарии....    читать дальше
14 ноября 2025 года 11:07
"Финам" подтверждает рейтинг акций AIMA Technology на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций AIMA Technology на уровне "покупать" с целевой ценой CNY 45,9 за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 39,7%, сообщается в комментарии аналитика Магомеда Магомедова. "Потенциал акций AIMA Technology подтверждается улучшением финрезультатов в сложных...    читать дальше
14 ноября 2025 года 10:45
Инвестбанк "Синара" позитивно оценивает перспективы цены акций МТС
Инвестиционный банк "Синара" позитивно оценивает перспективы цены акций ПАО "МТС", отмечается в обзоре аналитиков. Компания "МТС" в четверг опубликовала отчетность за 3К25 по МСФО: выручка выросла на 19% г/г до 213,8 млрд руб., а скорректированный показатель OIBDA - на 17% г/г до 71,8 млрд руб.,...    читать дальше
14 ноября 2025 года 10:23
Диапазон 2500-2600 пунктов сохранит актуальность для индекса Морсбиржи до конца текущей недели - ПСБ
Диапазон 2500-2600 пунктов сохранит актуальность для индекса Морсбиржи до конца текущей недели, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. "Российский рынок акций провел в четверг безыдейный день: индекс Мосбиржи (+0,2%) предпринял робкую попытку...    читать дальше
14 ноября 2025 года 10:23
Рубль утром снизился по отношению к юаню на фоне нестабильной ситуации на нефтяном рынке
Москва. 14 ноября. Китайский юань умеренно подрос на Московской бирже утром в пятницу; рубль дешевеет на биржевых торгах 14 ноября на фоне нестабильной ситуации на мировом нефтяном рынке, а также в преддверии выходных дней.    читать дальше
14 ноября 2025 года 10:07
Вероятны попытки юаня сместиться в пятницу к верхней границе диапазона 11-11,5 руб./юань - ПСБ
Вероятны попытки юаня сместиться в пятницу к верхней границе диапазона 11-11,5 руб./юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. Первую половину текущей недели в паре юань/рубль наблюдалась консолидация, отмечает эксперт в комментарии. В четверг...    читать дальше
14 ноября 2025 года 10:00
Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов
Москва. 14 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических и санкционных рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
14 ноября 2025 года 09:49
Индексу RGBI после существенного роста необходима умеренная техническая коррекция - ПСБ
Индексу RGBI после существенного роста необходима умеренная техническая коррекция, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. "Накопив позитив после успешных аукционов и обнадеживающих данных по инфляции, индекс RGBI вчера тестировал уровень 118...    читать дальше
