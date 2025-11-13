Рубль слегка подорожал в четверг, отыгрывая коррекционный отскок мировых цен на нефть

Москва. 13 ноября. Китайский юань слегка снизился на Московской бирже по итогам торгов в четверг; рубль подорожал на биржевых торгах 13 ноября на фоне развернувшихся вверх в рамках коррекции мировых цен на нефть.

Курс юаня в 19:00 мск составил 11,35 руб., что на 1,7 копейки (или на 0,15%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 14 ноября на 68,42 копейки, до 80,601 руб./$1, и опустил курс евро на 49,4 копейки, до 93,6953 руб./EUR1. Официальный курс китайского юаня при этом уменьшился на 5,17 копейки - до 11,3214 рубля.

Подъем мировых цен на нефть усилился вечером в четверг на фоне завершения шатдауна в США и публикации Международным энергетическим агентством (МЭА) обновленного прогноза спроса на нефть в 2025 году. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск выросла на 0,62%, до $63,1 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к указанному времени также на 0,62%, до $58,85 за баррель.

Накануне цены на нефть резко снизились после публикации новых прогнозов ОПЕК, в соответствии с которыми глобальное предложение нефти в 2026 году будет соответствовать спросу в связи с увеличением добычи ОПЕК+. Предыдущие прогнозы группы предусматривали дефицит предложения на нефтяном рынке.

Прогноз МЭА был опубликован в четверг и показал, что спрос на нефть в мире в 2025 году относительно прошлого года вырастет на 788 тыс. б/с. Месяцем ранее прирост прогнозировался на уровне 710 тыс. б/с. Поддержку нефтяному рынку оказывает также завершение шатдауна в США, который стал рекордным по продолжительности. Американский президент Дональд Трамп подписал закон, позволяющий возобновить работу правительственных ведомств, заблокированную отсутствием финансирования в течение 43 дней.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 1,3 млн баррелей. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в четверг, в 20:00 мск, и опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что они укажут на увеличение нефтяных запасов на 1 млн баррелей.

Рост потребительских цен в РФ с 6 по 10 ноября (мониторинг из-за праздника за 5 дней) составил 0,09% после 0,11% с 28 октября по 5 ноября (из-за праздника - за 9 дней), 0,16% с 21 по 27 октября, 0,22% с 14 по 20 октября, 0,21% с 7 по 13 октября, сообщил Росстат. Из данных за конец октября - начало ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 10 ноября замедлилась до 7,73% с 7,89% на 5 ноября (7,98% на конец сентября), если ее рассчитывать из среднесуточных данных за октябрь и ноябрь 2024 года.

Что касается внешнего геополитического фактора, то его влияние на рынок в целом было нейтральным. И США, и Россия исходят из того, что следующую встречу на уровне президентов можно будет провести, когда появится реальный шанс на прогресс по теме Украины, считает госсекретарь США Марко Рубио. "Мне кажется, что обе стороны согласны, что на следующей встрече наших президентов должен быть достигнут конкретный результат - мы должны видеть, что у нас есть реальный шанс добиться чего-то позитивного", - сказал Рубио журналистам после встречи министров иностранных дел G7.

По его словам, "мы не можем просто продолжать проводить встречи ради самих встреч". Глава Госдепа подчеркнул, что, по его мнению, Россия придерживается аналогичного подхода. Говоря о своих контактах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, Рубио отметил, что "они всегда профессиональны, продуктивны".

В Москве готовы работать над улучшением отношений с США настолько быстро, насколько к этому готовы в Вашингтоне, в свою очередь заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы готовы действовать так же быстро, как готова Америка. Нам необходимо улучшать двусторонние отношения, открывать новые возможности для торговли и экономического сотрудничества", - сказал он в интервью телеканалу CNN в среду. Песков подчеркнул, что "перед нами открываются очень блестящие горизонты". "И мы теряем время, теряем деньги, теряем прибыль. Вот чем мы занимаемся", - добавил пресс-секретарь президента.

Кроме того, Песков выразил надежду, что США до сих пор намерены содействовать урегулированию на Украине. "Мы искренне надеемся, что президент Трамп по-прежнему готов внести свой вклад в политическое и дипломатическое урегулирование украинской проблемы", - сказал он.

"В последние дни обороты торгов на биржевом валютном рынке низкие. При этом рубль сегодня немного укрепился, отыгрывая коррекционный отскок мировых цен на нефть. Банк России с 10 ноября по 4 декабря 2025 года сократил объем продажи валюты до 9,04 млрд рублей в день. Дальнейшего укрепления рубля не ждем и ожидаем, что пара CNY/RUB продолжит торговаться в диапазоне 11,3-11,4 руб. за юань", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Виктор Белов.

"Нефтяные цены вчера резко упали, что оказало некоторое давление на курс рубля. У инвесторов ослабли опасения значимых перебоев в поставках, а ОПЕК в своем месячном отчете перестала сигнализировать о перспективах дефицита нефти в 2026 году. Сегодня нефтяные фьючерсы демонстрируют уже восстановительный рост, что оказало определенную поддержку нацвалюте", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

По словам управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, "в среду рубль перешел к ослаблению, что позволило юаню отыграть потери предыдущей сессии. По итогам дня китайская валюта прибавила 0,3%, закончив сессию в районе 11,37 руб. Сегодня, в отсутствие поводов для существенного направленного движения, пара "юань/рубль" продолжила удерживать позиции в верхней половине краткосрочного целевого диапазона 11,0-11,5 руб.".

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) выросли в краткосрочном сегменте, практически не изменились в среднесрочном сегменте рынка и немного снизились на сроке в 6 месяцев. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 12 ноября выросла на 18 базисных пунктов - до 16,36% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц не изменилась по отношению к среде и 13 ноября составила 16,48% годовых, версия RUONIA на срок 3 месяца также не изменилась, составив 17,33% годовых. Вместе с тем срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев опустилась за день на 2 базисных пункта - до 19,19% годовых.