Цена акций Озона обладает большим потенциалом роста - "ВТБ Моя Аналитика"

Котировки акций МКПАО "Озон" обладают большим потенциалом роста, прогнозная стоимость на горизонте года составляет 7240 рублей за штуку, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

Эмитент опубликовал сильные финансовые результаты за третий квартал текущего года, констатируют эксперты.

Компания второй квартал подряд повышает прогнозы: по скорректированному показателю EBITDA - со 100-120 млрд руб. до 140 млрд руб., по обороту (GMV) с учетом услуг - на 41-43%, по выручке финтех-сегмента - на 110%. Кроме того, отмечают аналитики, группа объявила о запуске программы buyback до конца 2026 года на сумму до 25 млрд руб.

"Наш прогноз на двенадцать месяцев по акциям "Озона" - 7240 руб., то есть мы видим большой потенциал роста. Напомним, что в декабре эмитент заплатит дивиденды - 143,55 руб./акцию, - пишут эксперты телеграм-канала в комментарии. - Вероятно, стоит выждать несколько дней, прежде чем покупать бумагу, или, как вариант, растянуть покупки по времени. Бумага еще должна отыграть снижение рынка: 22 сентября она закрылась на 4134 руб., с того момента рынок упал на 6%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.